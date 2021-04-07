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Технологии и медиа ,  
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Facebook исключила утечку данных из-за взлома

Социальная сеть Facebook исключила, что причиной утечки данных пользователей стала хакерская атака. Об этом говорится в сообщении соцсети.

Злоумышленники получили доступ к сведениям путем извлечения данных с платформы, объяснили в Facebook.

«Важно понимать, что злоумышленники получили эти данные не путем взлома наших систем, а путем извлечения их с нашей платформы до сентября 2019 года», — заявила соцсеть.

Эксперты обнаружили утечку данных полумиллиарда пользователей Facebook
Технологии и медиа
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В Facebook считают, что хакеры извлекли данные, о которых идет речь, из учетных записей пользователей благодаря импорту контактов еще в 2019 году. Эта функция позволяет легко находить своих друзей, используя свой список контактов. Соцсеть обнаружила тогда уязвимость, которой пользовались хакеры для кражи данных, и устранили ее.

Издание Business Insider ранее, 3 апреля, сообщило, что личные данные более 530 млн пользователей Facebook, в том числе номера телефонов, имена, даты рождения и адреса электронной почты, попали в Сеть. Утечка затронула жителей 106 стран, в том числе 32 млн граждан США, 11 млн британцев и 6 млн жителей Индии.

Газета The Sun отмечала, что в открытом доступе оказались в том числе номер телефона и другие данные основателя Facebook Марка Цукерберга.

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Накануне Роскомнадзор потребовал от Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных россиян. СМИ сообщали, что в интернет слили данные почти 10 млн российских пользователей соцсети, уточнили в ведомстве.

Facebook утечка данных хакерская атака
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