Facebook исключила утечку данных из-за взлома

Социальная сеть Facebook исключила, что причиной утечки данных пользователей стала хакерская атака. Об этом говорится в сообщении соцсети.

Злоумышленники получили доступ к сведениям путем извлечения данных с платформы, объяснили в Facebook.

«Важно понимать, что злоумышленники получили эти данные не путем взлома наших систем, а путем извлечения их с нашей платформы до сентября 2019 года», — заявила соцсеть.

В Facebook считают, что хакеры извлекли данные, о которых идет речь, из учетных записей пользователей благодаря импорту контактов еще в 2019 году. Эта функция позволяет легко находить своих друзей, используя свой список контактов. Соцсеть обнаружила тогда уязвимость, которой пользовались хакеры для кражи данных, и устранили ее.