В Zoom ответили на данные об отключении госсектора России от видеосвязи

Головной офис компании Zoom Video Communications в США начал проверку после сообщений об отключении российских государственных компаний и учреждений от сервиса видеосвязи, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», — сказал представитель Zoom.

О том, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису видео-конференц-связи госучреждениям и госкомпаниям в России, ранее, 7 апреля, писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибутора Zoom в России и СНГ RightConf.

По словам генерального директора RightConf Андрея Петренко, запрет касается не только российского госсектора, но и госструктур СНГ. Для них перестает быть доступной корпоративная видеосвязь, видеоконференции будут ограничены 40 минутами.