Россия получит свой полноценный аналог Zoom в 2022 году

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Российский аналог платформы Zoom станет полностью доступен в следующем году, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, передает «Интерфакс».

«Сейчас в порядке эксперимента, который правительство проводит, платформа создана и запускается в пилотных регионах. У нас есть надежда, что если не к концу этого, то к концу следующего года мы будем иметь полноценный аналог Zoom», — сказал министр.

Как передает слова Шадаева агентство, сенаторы и депутаты неоднократно обращали внимание на доминирование иностранной платформы Zoom в российских образовательных организациях. Именно поэтому, пояснил министр, правительство договорилось с Mail.ru и «Ростелекомом» вложить средства в создание альтернативной платформы «Сферум».

Он подчеркнул, что приложение будет бесплатным для школ и вузов, а также будет учитывать все требования в плане сохранности данных.