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Россия получит свой полноценный аналог Zoom в 2022 году

Zoom ZM $323,78 -4,87% Купить
Mail.ru Group MAIL 1 745 -0,23% Купить
«Ростелеком» RTKM ₽106,66 +0,33% Купить
Фото: Cadu Rolim / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cadu Rolim / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российский аналог платформы Zoom станет полностью доступен в следующем году, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, передает «Интерфакс».

«Сейчас в порядке эксперимента, который правительство проводит, платформа создана и запускается в пилотных регионах. У нас есть надежда, что если не к концу этого, то к концу следующего года мы будем иметь полноценный аналог Zoom», — сказал министр.

Как передает слова Шадаева агентство, сенаторы и депутаты неоднократно обращали внимание на доминирование иностранной платформы Zoom в российских образовательных организациях. Именно поэтому, пояснил министр, правительство договорилось с Mail.ru и «Ростелекомом» вложить средства в создание альтернативной платформы «Сферум».

Он подчеркнул, что приложение будет бесплатным для школ и вузов, а также будет учитывать все требования в плане сохранности данных.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

В декабре 2020 года РБК сообщил, что, по информации источника, знакомого с планами Mail.ru Group и «Ростелекома», платформа должна была быть запущена в первом квартале 2021 года.

Сообщалось, что видеосервис станет доступен на десктопных устройствах и через мобильное приложение, а в видеоконференциях смогут принимать участие до 100 человек одновременно. Представители Mail.ru Group и «Ростелекома» тогда подтвердили РБК, что работают над «Сферумом», но не стали комментировать детали.

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