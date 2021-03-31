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Mail.ru Group сообщила о тестировании российского аналога Zoom для школ

Mail.ru Group MAIL 1 730 -1,14% Купить
«Ростелеком» RTKM ₽107,45 +0,57% Купить
Zoom ZM $313 +0,32% Купить
Фото: Martin Moxter / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Martin Moxter / imagebroker.com / Global Look Press

Компания Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили аналог видеосервиса Zoom — образовательную платформу «Сферум», она уже используется в ряде регионов. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group, поступившем в РБК.

«На данный момент платформа прошла тестирование в более 1 000 школ 15 субъектов России, ее возможностями успешно пользуются более 28 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Пилотными регионами стали Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

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Фото:Cadu Rolim / Keystone Press Agency / Global Look Press

Разработчики отметили, что«Сферум» основан на технологиях социальной сети «ВКонтакте», «Ростелеком» обеспечивает ее цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Министр просвещения Сергей Кравцов указал, что такая платформа необходима для образовательного процесса, чтобы учителя и ученики из разных регионов могли общаться друг с другом, а родители — посещать родительские собрания онлайн, если есть такая необходимость.

РБК направил запрос в Минцифры.

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В марте министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что российский аналог платформы Zoom станет полностью доступен в следующем году. По его словам, в настоящее время такая платформа создана и запускается в пилотных регионах. «У нас есть надежда, что если не к концу этого, то к концу следующего года мы будем иметь полноценный аналог Zoom», — заявлял министр.

Также Шадаев отмечал, что российские сенаторы и депутаты неоднократно обращали внимание на доминирование иностранной платформы Zoom в российских образовательных организациях. Именно поэтому, пояснил министр, правительство договорилось с Mail.ru и «Ростелекомом» вложить средства в создание альтернативной платформы «Сферум».

О разработке аналога видеосервиса Zoom РБК писал в декабре прошлого года. Источник, знакомый с планами Mail.ru Group и «Ростелекома», рассказывал, что в видеосервисе можно будет проводить групповые видеоконференции до 100 участников, каждый из которых сможет виртуально «поднимать руку» или включать демонстрацию экрана. Зарегистрироваться в сервисе можно будет через «ВКонтакте», однако учителя и одноклассники не смогут увидеть профиль пользователя в соцсети.

 

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