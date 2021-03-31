Mail.ru Group сообщила о тестировании российского аналога Zoom для школ

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Компания Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили аналог видеосервиса Zoom — образовательную платформу «Сферум», она уже используется в ряде регионов. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group, поступившем в РБК.

«На данный момент платформа прошла тестирование в более 1 000 школ 15 субъектов России, ее возможностями успешно пользуются более 28 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Пилотными регионами стали Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Разработчики отметили, что«Сферум» основан на технологиях социальной сети «ВКонтакте», «Ростелеком» обеспечивает ее цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.