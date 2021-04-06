ВОЗ подтвердила связь вакцинации AstraZeneca с образованием тромбов

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что преимущества употребления вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca перевешивают недостатки. Об этом заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар, передает Reuters.

«Существует четкая связь между употреблением вакцины AstraZeneca от COVID-19 и очень редким возникающим тромбозом головного мозга, хотя прямая причина этого синдрома до сих пор неизвестна», — отметил он.

ВОЗ продолжает проводить исследования на фоне сообщений о подобных осложнениях у пациентов, которые были вакцинированы AstraZeneca. Новое исследование планируют провести 7 или 8 апреля. Но, как отметил Гаспар, мнение ВОЗ о вакцине, скорее всего, не изменится.

Ранее 6 апреля представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери признал наличие связи между вакцинацией AstraZeneca и тромбозами. «Теперь мы можем сказать, что, очевидно, есть связь [возникновения тромбозов] с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем», — заявил он.