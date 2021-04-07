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Россияне назвали подходящие для подработки профессии

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Администратор, водитель, курьер или сборщик заказов в магазинах вошли в топ наиболее подходящих для подработки профессий. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

29% из тех, кто подрабатывает или хочет подрабатывать, в первую очередь выделили профессию администратора. Профессию водителя назвали четверть респондентов (24%), курьера — 22%, а сборщика заказов в магазинах — 21%.

Опрос проводился в апреле 2021 года. В нем приняли участие более 3,5 тыс. человек из всех российских округов.

Также более 10% опрошенных выразили готовность подрабатывать строителем или разнорабочим, преподавателем или редактором, SMM-менеджером, менеджером по продажам, ИТ-специалистом или фотографом. Респонденты также называли профессии дизайнера (10%), компьютерного мастера (9%), маркетолога или официанта (по 5%).

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Фото:Мордасов Михаил / ТАСС

Всего о своем желании подрабатывать помимо основной деятельности сообщили 79%, а 11% заявили, что не хотят иметь дополнительную работу. В то же время каждый десятый участник опроса уже занят на подработках.

Говоря о заработной плате от дополнительной деятельности, 39% опрошенных заявили, что надеются зарабатывать до 30 тыс. руб. в месяц. 26% хотели бы получать больше 50 тыс. руб. в месяц. Диапазон от 30 до 50 тыс. руб. дополнительного заработка назвали 23% россиян, а 12% согласны получать до 15 тыс. руб.

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В ноябре опрос «Работы.ру» показал, что 32% россиян готовы уделять время подработкам ежедневно, а более половины респондентов выразили готовность подрабатывать несколько дней в неделю.

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