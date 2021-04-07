Россияне назвали подходящие для подработки профессии

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Администратор, водитель, курьер или сборщик заказов в магазинах вошли в топ наиболее подходящих для подработки профессий. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

29% из тех, кто подрабатывает или хочет подрабатывать, в первую очередь выделили профессию администратора. Профессию водителя назвали четверть респондентов (24%), курьера — 22%, а сборщика заказов в магазинах — 21%.

Опрос проводился в апреле 2021 года. В нем приняли участие более 3,5 тыс. человек из всех российских округов.

Также более 10% опрошенных выразили готовность подрабатывать строителем или разнорабочим, преподавателем или редактором, SMM-менеджером, менеджером по продажам, ИТ-специалистом или фотографом. Респонденты также называли профессии дизайнера (10%), компьютерного мастера (9%), маркетолога или официанта (по 5%).