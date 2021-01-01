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Каждый пятый россиянин сознался в оказании платных услуг для заработка

Фото:Мордасов Михаил / ТАСС
Фото: Мордасов Михаил / ТАСС

Платные услуги в качестве подработки или основного источника доходов оказывают 20% россиян, показал опрос, который провели сервисы «Работа.ру» и «СберУслуги».

Из общего числа опрошенных 5% ответили, что частный бизнес — это их основное занятие, еще 15% заявили, что оказывают услуги в качестве подработки, а 80% сообщили, что не занимаются оказанием каких-либо услуг как частные лица.

«Рынок услуг в России растет, количество самозанятых увеличивается. Все больше людей хотят подрабатывать и тем самым, помогать другим решать их повседневные задачи в самых разных сферах. При этом многие действительно хотели бы чувствовать больше уверенности и защищенности на случай форс-мажора», — прокомментировала исследование операционный директор сервиса «СберУслуги» Марина Александровская.

В исследовании участвовали 6 200 респондентов из всех регионов страны.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

При этом из тех 1240 респондентов, которые работают частными образом, почти половина (48%) опасаются, что не найдут клиентов. Каждый пятый (22%) не чувствует, что сможет защитить свои интересы в случае споров, а 17% респондентов отметили, что боятся остаться без оплаты труда.

Большинство частников — 61% — заявили, что предпочитают получать оплату онлайн, а не наличными.

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Ране в исследовании компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» выяснилось, что главным признаком качественной жизни для россиян оказалось хорошее здоровье. Участникам опроса предлагалось ответить на вопросы, считают ли они свою жизнь качественной и что именно считают главными показателями качественной жизни.

Большинство респондентов (70,4%) чаще всего относили к главным признакам качественной жизни крепкое здоровье и качественную медицину. Далее следовали:

  • высокий уровень дохода (к главным признакам качественной жизни его отнесли 41,6% россиян);
  • наличие собственного жилья (входит в приоритеты у 31,7% опрошенных);
  • возможность путешествовать по стране и/или миру (18%);
  • высокий уровень социальной поддержки от государства — льготы, налоговые вычеты (17,3%);
  • интересная работа или свое дело (14,7%).

Намного меньше граждан назвали критериями качества жизни возможность не работать, имея пассивный доход (4,4%), и наличие автомобиля (4,2%). Реже всего признаком качественной жизни россияне называли жизнь в столице или крупном городе (0,4%).

В то же время, отвечая на вопрос, какие атрибуты качественной жизни у них есть, россияне чаще всего называли наличие автомобиля (67,1%).

Автор
Владислав Гордеев
опрос россияне счастье работа доход удовлетворенность жизнью
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
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