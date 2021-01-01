Каждый пятый россиянин сознался в оказании платных услуг для заработка

Фото: Мордасов Михаил / ТАСС

Платные услуги в качестве подработки или основного источника доходов оказывают 20% россиян, показал опрос, который провели сервисы «Работа.ру» и «СберУслуги».

Из общего числа опрошенных 5% ответили, что частный бизнес — это их основное занятие, еще 15% заявили, что оказывают услуги в качестве подработки, а 80% сообщили, что не занимаются оказанием каких-либо услуг как частные лица.

«Рынок услуг в России растет, количество самозанятых увеличивается. Все больше людей хотят подрабатывать и тем самым, помогать другим решать их повседневные задачи в самых разных сферах. При этом многие действительно хотели бы чувствовать больше уверенности и защищенности на случай форс-мажора», — прокомментировала исследование операционный директор сервиса «СберУслуги» Марина Александровская.

В исследовании участвовали 6 200 респондентов из всех регионов страны.