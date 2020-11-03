Почти треть россиян заявила о готовности подрабатывать каждый день

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Почти треть жителей России (32%), которые хотели бы подрабатывать или уже это делают, готовы уделять время подработкам ежедневно, а более половины россиян (53%) хотели бы иметь возможность подрабатывать несколько дней в неделю. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом для подбора персонала «Работа.ру» (есть у РБК).

Согласно опросу, еще 15% участников исследования указали, что хотели бы иметь возможность выстраивать график подработок в зависимости от занятости на основной работе и заниматься дополнительной деятельностью несколько раз в месяц.

При этом только 8% от всех респондентов уже заняты на подработке. Остальные 89% опрошенных указали, что хотели бы найти подработку в ближайшем будущем. Только 3% респондентов ответили, что не хотели бы найти дополнительную работу. Дополнительные вопросы задавались тем 97%, которые заявили о подработке или о желании ее найти.

Опрос проводился среди 5 тыс. человек в возрасте старше 18 лет во всех округах России. Дополнительные вопросы о подработке были заданы 4850 из них.

Согласно опросу, самым популярным видом дополнительного заработка стала работа сборщиком заказов в магазине — ее отметили 14% респондентов.