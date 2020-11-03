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Почти треть россиян заявила о готовности подрабатывать каждый день

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Почти треть жителей России (32%), которые хотели бы подрабатывать или уже это делают, готовы уделять время подработкам ежедневно, а более половины россиян (53%) хотели бы иметь возможность подрабатывать несколько дней в неделю. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом для подбора персонала «Работа.ру» (есть у РБК).

Согласно опросу, еще 15% участников исследования указали, что хотели бы иметь возможность выстраивать график подработок в зависимости от занятости на основной работе и заниматься дополнительной деятельностью несколько раз в месяц.

При этом только 8% от всех респондентов уже заняты на подработке. Остальные 89% опрошенных указали, что хотели бы найти подработку в ближайшем будущем. Только 3% респондентов ответили, что не хотели бы найти дополнительную работу. Дополнительные вопросы задавались тем 97%, которые заявили о подработке или о желании ее найти.

Опрос проводился среди 5 тыс. человек в возрасте старше 18 лет во всех округах России. Дополнительные вопросы о подработке были заданы 4850 из них.

Согласно опросу, самым популярным видом дополнительного заработка стала работа сборщиком заказов в магазине — ее отметили 14% респондентов.

На втором месте по популярности для дополнительного заработка оказалась профессия водителя. Согласно данным опроса, на подработку водителем согласились бы 11% респондентов, готовых подрабатывать. 10% указали, что хотели бы в дополнение к основной деятельности работать курьерами.

Менее 10% опрошенных отметили следующие виды подработок: репетитор (7%), маркетолог (6%), строитель / разнорабочий (5%), компьютерный мастер (4%) и официант (1%).

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В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали такие профессии, как бухгалтер, мастер по клинингу, переводчик с иностранных языков и мастер по маникюру.

Как следует из данных опроса, большинство респондентов (31%) хотели бы увеличить доход с помощью подработки на 30-50%.

Еще 15% опрошенных назвали достаточным дополнительный заработок на 10-30% больше, чем обычно, а 23% желающих подработать хотели бы получать более в виде дополнительного заработка 50% основного дохода и более. Остальные 30% участников исследования ответили, что рассчитывают увеличить доход на подработке в 2 раза и более. Только 1% респондентов хотели бы получать прибавку к основной зарплате менее 10%.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

По данным опроса «Работы.ру», проведенного в конце июля 2020 года, дополнительной деятельностью в России занимались 14% респондентов. Тогда 65% респондентов ответили, что хотели бы найти подработку в ближайшем будущем, а каждый пятый участник исследования (21%) говорил, что не хотел бы заниматься подработками.

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