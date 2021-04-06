Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены по неосторожности

Александр Земченков (Фото: Городская Мариинская больница)

Главный внештатный специалист-нефролог комитета по здравоохранению города, заведующий отделением Мариинской больницы Александр Земченков признался в убийстве своей жены по неосторожности. Об этом РБК сообщил адвокат Сейран Арутюнян.

«Это признание было сделано не по предъявленному обвинению, по ч. 1 ст. 109 УК России», — уточнил он. Таким образом, Земченков признал себя виновным не по статье об убийстве, а в причинении смерти по неосторожности.

Ранее «Фонтанка» писала, что Земченков дал признательные показания на очередном допросе.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал врача до 27 апреля. Его адвокат просил о домашнем аресте для своего подзащитного.