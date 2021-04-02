Суд арестовал главного нефролога Петербурга по делу об убийстве жены

Александр Земченков (Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля главного внештатного специалиста-нефролога комитета по здравоохранению города, заведующего отделением Мариинской больницы Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Земченкову… Срок меры — 27 апреля», — говорится в сообщении. Сам Земченков и его защита просили домашний арест.

Земченкова задержали накануне. По данным следствия, Земченков убил жену 23 февраля 2010 года в ходе бытовой ссоры. Труп женщины расчленил и выбросил в мусорные контейнеры, а сам обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже жены.

По данным «Фонтанки», в декабре 2020 года к председателю СК Александру Бастрыкину обратился отец женщины с просьбой помочь выяснить, что произошло с его дочерью.