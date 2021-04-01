Главного нефролога Петербурга задержали по подозрению в убийстве жены

В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве жены задержали заведующего отделением одной из больниц города, сообщает Следственный комитет.

Врача подозревают в том, что 23 февраля 2010 года во время ссоры с супругой он ее убил, после чего расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры. После этого он пришел в правоохранительные органы с заявлением о том, что его супруга ушла из дома на работу и пропала без вести.

Задержанного уже допросили с применением полиграфа, и это «в совокупности с другими вновь добытыми доказательствами» стало основаниями для предъявления ему обвинения, указывает СК.

СК не раскрывает имя подозреваемого, однако «РИА Новости» и «Фонтанка» со ссылкой на источники ранее сообщали, что речь идет о главном нефрологе Петербурга, заведующем отделением Мариинской больницы Александре Земченкове. По данным "РИА Новости", накануне его доставили в изолятор временного содержания из-за подозрения в убийстве супруги, которая с 2010 года считается пропавшей. Как уточняет «Фонтанка», Ирина Земченкова считается пропавшей с 23 февраля 2010 года. Издание уточняет, что версия с причастностью к ее исчезновению супруга проверялась и 11 лет назад, но никаких доказательств вины нефролога тогда не нашлось. Сам мужчина свою вину не признает.

В пресс-службе Мариинской больницы РБК подтвердили, что Александр Земчеков является заведующим отделения диализа. Там сообщили что не знают подробностей и пока не могут подтвердить информацию ни о его задержании, ни о его отношениях с пропавшей женой. «Александр Земченков — потрясающий специалист, уникальный в городе. Коллеги огорчены, потому что он вносил весомый вклад», — рассказали в больнице.