Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 75,64 (-0,07) Инвестиции, 31 мар, 13:38
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 88,75 (-0,14) Инвестиции, 31 мар, 13:38
The Weeknd продаст эксклюзивный NFT на неизданную песню Крипто, 12:31 Главного нефролога Петербурга задержали по подозрению в убийстве жены Общество, 12:26 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 12:22 Посольство России сообщило о закрытии в КНДР посольств 12 стран Политика, 12:22 Росреестр сообщил о рекорде сделок с эскроу в Москве Недвижимость, 12:17 ФСБ заявила о предотвращении терактов на топливных объектах под Тверью Общество, 12:16 Акции Micron и Western Digital выросли на слухах о сделке c конкурентом Инвестиции, 12:09 Что такое стекинг и чем он отличается от майнинга Крипто, 12:09 Продажи NFT в марте достигли рекордных $200 млн Крипто, 12:07 Прокуратура потребовала конфисковать у экс-прокурора ₽749 млн Общество, 12:07 Глава Минобрнауки — РБК: «Все на пандемию списывать нельзя» Общество, 12:05 Уезжающая в Румынию биатлонистка выиграла золото чемпионата России Спорт, 12:05 Холдинг Потанина допустил оплату сделок акциями Быстринского проекта Бизнес, 12:01 Opel назвал стоимость нового компактвэна российского производства Авто, 11:57
Общество ,  
0 

Главного нефролога Петербурга задержали по подозрению в убийстве жены

В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве жены задержали заведующего отделением одной из больниц города, сообщает Следственный комитет.

Врача подозревают в том, что 23 февраля 2010 года во время ссоры с супругой он ее убил, после чего расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры. После этого он пришел в правоохранительные органы с заявлением о том, что его супруга ушла из дома на работу и пропала без вести.

Задержанного уже допросили с применением полиграфа, и это «в совокупности с другими вновь добытыми доказательствами» стало основаниями для предъявления ему обвинения, указывает СК.

СК не раскрывает имя подозреваемого, однако «РИА Новости» и «Фонтанка» со ссылкой на источники ранее сообщали, что речь идет о главном нефрологе Петербурга, заведующем отделением Мариинской больницы Александре Земченкове. По данным "РИА Новости", накануне его доставили в изолятор временного содержания из-за подозрения в убийстве супруги, которая с 2010 года считается пропавшей. Как уточняет «Фонтанка», Ирина Земченкова считается пропавшей с 23 февраля 2010 года. Издание уточняет, что версия с причастностью к ее исчезновению супруга проверялась и 11 лет назад, но никаких доказательств вины нефролога тогда не нашлось. Сам мужчина свою вину не признает.

В пресс-службе Мариинской больницы РБК подтвердили, что Александр Земчеков является заведующим отделения диализа. Там сообщили что не знают подробностей и пока не могут подтвердить информацию ни о его задержании, ни о его отношениях с пропавшей женой. «Александр Земченков — потрясающий специалист, уникальный в городе. Коллеги огорчены, потому что он вносил весомый вклад», — рассказали в больнице.

«Фонтанка» ранее также сообщала о встрече главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и отца пропавшей 10 лет назад девушки. Тогда Бастыркин отчитал петербургских следователей, которые так долго не могут найти доктора Земченкову, и подключил к делу сотрудников Главного управления криминалистики СК.

Санкт-Петербург врач убийство жена
Материалы по теме
Обвиняемый в убийстве историк Соколов написал роман о любви
Общество
Адвокат вдовы рэпера Картрайта обжаловал ее арест
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter