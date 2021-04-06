Политика , 06 апр, 12:58
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Лавров сообщил об устном послании Путина премьер-министру Индии
Сергей Лавров и Субраманиям Джайшанкар
Во время визита в Индию глава МИД России Сергей Лавров передал устное послание президента Владимира Путина премьер-министру Индии Нарендре Моди. Об этом сам Лавров сообщил на пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром. Трансляция мероприятия шла в эфире на странице МИД в Facebook.
«Я передал моему коллеге устное послание президента Путина на имя премьер-министра Моди», — сказал Лавров, пояснив, что послание касалось также содержания предстоящих двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне, с участием президента России.
Лавров также сообщил, что обсудил с главой МИД Индии вопросы совместного производства современных вооружений.
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