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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Путин и Моди на «Урагане» приплыли на «Звезду»
Модернизацию судоверфи «Звезда» запустили после поручения Путина создать судостроительный промышленный кластер на Дальнем Востоке
Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Президент Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди встретились на причале острова Русский в рамках Восточного экономического форума. Они вместе отправились на катере «Ураган» из бухты Аякс в город Большой Камень, чтобы посетить верфь судостроительного комплекса «Звезда», сообщила пресс-служба Кремля.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал Путину и Моди о модернизации «Звезды» и ее перспективном модельном ряде судов, передал ТАСС.

Завод «Звезда» был создан на Дальнем Востоке в 1954 году. В 2013-м Путин распорядился создать на его базе судостроительный промышленный кластер. Проект осуществляется консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью».

В рамках Восточного экономического форума Сечин показал Путину и Моди макеты судов, которые будут производиться на заводе, и винторулевую колонку на специальной платформе. Глава «Роснефти» также рассказал о строительстве сухого дока, который позволит строить корабли любых размеров — даже больше, чем современные авианосцы.

Российский лидер, в свою очередь, обратил внимание индийского премьера на модель атомного ледокола. «Этот ледокол сможет ломать льды практически любой толщины, до четырех метров», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что на судоверфи «Звезда» будет построен атомный ледокол «Лидер», мощность которого составит 120 МВт, а полное водоизмещение — более 71 тыс. т. Он сможет обеспечить самую широкую круглогодичную проводку судов по Северному морскому пути, необходимую для развития арктических проектов.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября с целью содействия ускоренному экономическому развитию Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества.

Автор: Виктория Тютина
Теги: Игорь Сечин, Владимир Путин, Нарендра Моди, судоверфь, «Звезда»
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