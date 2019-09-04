Путин и Моди на «Урагане» приплыли на «Звезду»

Путин и Моди на «Урагане» приплыли на «Звезду»

Модернизацию судоверфи «Звезда» запустили после поручения Путина создать судостроительный промышленный кластер на Дальнем Востоке

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Президент Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди встретились на причале острова Русский в рамках Восточного экономического форума. Они вместе отправились на катере «Ураган» из бухты Аякс в город Большой Камень, чтобы посетить верфь судостроительного комплекса «Звезда», сообщила пресс-служба Кремля.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал Путину и Моди о модернизации «Звезды» и ее перспективном модельном ряде судов, передал ТАСС.

Завод «Звезда» был создан на Дальнем Востоке в 1954 году. В 2013-м Путин распорядился создать на его базе судостроительный промышленный кластер. Проект осуществляется консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью».

В рамках Восточного экономического форума Сечин показал Путину и Моди макеты судов, которые будут производиться на заводе, и винторулевую колонку на специальной платформе. Глава «Роснефти» также рассказал о строительстве сухого дока, который позволит строить корабли любых размеров — даже больше, чем современные авианосцы.