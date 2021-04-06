Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом
Коронавирусная инфекция COVID-19 подтвердилась у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
«У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвержден коронавирус в результате планового тестирования», — говорится в сообщении.
Премьер-министр чувствует себя хорошо, сейчас находится в самоизоляции и продолжает работать удаленно.
Гарибашвили 39 лет, он член правящей партии «Грузинская мечта». Он возглавляет правительство с февраля 2021 года, когда парламент Грузии утвердил новое правительство. До этого он был главой Минобороны страны.