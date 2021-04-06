Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

Предыдущий глава грузинского правительства Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля 2021 года из-за разногласий в кабинете министров по поводу ареста депутата парламента и лидера оппозиционного «Единого национального движения» Ники (Никанора) Мелии и неисполнения этого решения полицией.

По официальным данным, за сутки в стране выявлено 897 новых случаев заражения коронавирусом, 196 выздоровело и 10 человек умерло. Всего с начала эпидемии в Грузии диагностировали 284 958 случаев заболевания COVID.