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Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили (Фото: Shakh Aivazov / AP)

Коронавирусная инфекция COVID-19 подтвердилась у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

«У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвержден коронавирус в результате планового тестирования», — говорится в сообщении.

Премьер-министр чувствует себя хорошо, сейчас находится в самоизоляции и продолжает работать удаленно.

Гарибашвили 39 лет, он член правящей партии «Грузинская мечта». Он возглавляет правительство с февраля 2021 года, когда парламент Грузии утвердил новое правительство. До этого он был главой Минобороны страны.

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Фото:Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Предыдущий глава грузинского правительства Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля 2021 года из-за разногласий в кабинете министров по поводу ареста депутата парламента и лидера оппозиционного «Единого национального движения» Ники (Никанора) Мелии и неисполнения этого решения полицией.

По официальным данным, за сутки в стране выявлено 897 новых случаев заражения коронавирусом, 196 выздоровело и 10 человек умерло. Всего с начала эпидемии в Грузии диагностировали 284 958 случаев заболевания COVID.

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Источник: JHU
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Грузия COVID-19 премьер-министр
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