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Clubhouse объявила о внедрении прямых денежных переводов

Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Социальная сеть Clubhouse вводит функцию прямых платежей от одного пользователя к другому. Об этом сообщается на сайте соцсети.

«С сегодняшнего дня пользователи смогут совершать платежи, и мы будем внедрять эту функцию поэтапно, начиная с небольшой тестовой группы. Мы надеемся собрать обратную связь, доработать функцию и внедрить ее в скором времени для всех», — говорится в сообщении.

В Clubhouse пояснили, что для совершения платежа в приложении нужно выбрать профиль автора, которому доступна функция перевода средств, нажать команду «Отправить деньги», а затем ввести нужную сумму. При первом использовании функции соцсеть запросит у пользователя данные карты, с которой будет проводиться списание.

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Фото:Global Look Press

Также отмечается, что партнер Clubhouse, платежная система Stripe, будет взимать небольшую комиссию с отправителя платежа. В свою очередь, сама соцсеть не будет получать процент от транзакций.

«Это будет первая из множества функций, позволяющих пользователям получать платежи непосредственно в Clubhouse», — говорится в сообщении.

Clubhouse — соцсеть, общаться в которой можно в аудиочатах. Компания Alpha Exploration Co. представила ее в марте 2020 года, а в сентябре она стала доступна в App Store. Пока Clubhouse доступно только на iOS, а приложение для Android еще разрабатывается. Попасть в приложение можно двумя способами: получить приглашение от того, кто уже общается в Clubhouse, или зарегистрироваться в нем и ждать, пока придет очередь и платформа добавит нового пользователя.

В феврале Clubhouse стало третьим в мире по количеству загрузок социальным приложением после WhatsАpp и Facebook. В России оно занимал вторую строчку, опережая Faccebook. Однако в марте интерес к приложению начал снижаться, сообщала исследовательская компания AppAnnie.

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