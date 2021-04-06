Clubhouse объявила о внедрении прямых денежных переводов

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Социальная сеть Clubhouse вводит функцию прямых платежей от одного пользователя к другому. Об этом сообщается на сайте соцсети.

«С сегодняшнего дня пользователи смогут совершать платежи, и мы будем внедрять эту функцию поэтапно, начиная с небольшой тестовой группы. Мы надеемся собрать обратную связь, доработать функцию и внедрить ее в скором времени для всех», — говорится в сообщении.

В Clubhouse пояснили, что для совершения платежа в приложении нужно выбрать профиль автора, которому доступна функция перевода средств, нажать команду «Отправить деньги», а затем ввести нужную сумму. При первом использовании функции соцсеть запросит у пользователя данные карты, с которой будет проводиться списание.

Также отмечается, что партнер Clubhouse, платежная система Stripe, будет взимать небольшую комиссию с отправителя платежа. В свою очередь, сама соцсеть не будет получать процент от транзакций.