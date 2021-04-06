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В Москве откроют пункты вакцинации от COVID в двух торговых центрах

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начнут работу еще в двух торговых центрах Москвы с 7 апреля. Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с заболеванием в Telegram.

«С 7 апреля выездные бригады начнут работу в ТЦ «Эльбрус» и «Парк Хаус», — говорится в сообщении. ТЦ находятся в Южном и Северо-Восточном административных округах соответственно.

По информации на официальном портале города Москвы, прививка ставится бесплатно всем желающим от 18 лет без предварительной записи. Для ее получения необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. График работы мобильных пунктов вакцинации размещен на официальном сайте мэра Москвы.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из ста пунктов на базе городских поликлиник и в популярных общественных местах. Прививка делается дважды, поэтому через три недели после первой инъекции нужно вернуться за вторым компонентом вакцины.

Кроме того, по сообщению сайта «Стопкоронавирус.ру», привиться от COVID-19 можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 86 клиник уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей также бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

В России началась массовая вакцинация от COVID-19
Общество
Фото:Серкан Демитраш / РИА Новости

О начале работы выездных прививочных бригад заммэра Анаставия Ракова объявила 15 января. С 18 января по поручению президента Владимира Путина в России началась массовая вакцинация жителей. Прививку делают, используя две зарегистрированные отечественные вакцины — векторный препарат «Спутник V» от Центра им. Н.Ф.Гамалеи и пептидную вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную новосибирским центром «Вектор».

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Согласно данным оперативного штаба Москвы, за последние сутки в столице выявлено 8646 новых случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 7052 пациента, скончались 343. За весь период число выявленных больных COVID-19 в России составило более 4 589 540 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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