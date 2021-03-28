Женщина утонула в бассейне фитнес-центра в Москве

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Следственный комитет по Москве проводит проверку, после того как в бассейне одного из фитнес-центров города утонула женщина. Об этом сообщает пресс-служба управления СК.

По данным следствия, женщина 1971 года рождения плавала в бассейне фитнес-клуба на Ленинградском проспекте и почувствовала недомогание. После начала тонуть.

Сотрудники фитнес-центра пытались оказать женщине помощь, однако она скончалась до приезда скорой помощи. Предварительно смерть женщины наступила в результате острой сердечной недостаточности.

В октябре прошлого года 16-летняя девушка утонула в одном из прудов Троицкого округа Новой Москвы. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, подросток отправилась на прогулку с младшей сестрой и в отсутствие взрослых сама зашла в воду и начала тонуть.