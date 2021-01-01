В Астрахани выросло число отравившихся хлором в бассейне

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В стационары Астраханской области госпитализировали 32 человека, пострадавших из-за отравления хлором в бассейне «Динамо», сообщили РБК в министерстве здравоохранения региона. Среди тех, кто попал в больницы, — 20 детей и 12 взрослых. Ранее МЧС сообщало о 30 пострадавших, 26 из которых госпитализировали.

«В результате положительной динамики пять маленьких пациентов сегодня переведены из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычные палаты», — уточнил минздрав.

Несовершеннолетние лежат в Областной детской клинической больнице им. Н.Н.Силищевой. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

Взрослые получают помощь в городской клинической больнице № 3 им. Кирова, их состояние стабильно.