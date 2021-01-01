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Общество ,  
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В Астрахани выросло число отравившихся хлором в бассейне

Фото:astrobl.ru
Фото: astrobl.ru

В стационары Астраханской области госпитализировали 32 человека, пострадавших из-за отравления хлором в бассейне «Динамо», сообщили РБК в министерстве здравоохранения региона. Среди тех, кто попал в больницы, — 20 детей и 12 взрослых. Ранее МЧС сообщало о 30 пострадавших, 26 из которых госпитализировали.

«В результате положительной динамики пять маленьких пациентов сегодня переведены из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычные палаты», — уточнил минздрав.

Несовершеннолетние лежат в Областной детской клинической больнице им. Н.Н.Силищевой. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

Взрослые получают помощь в городской клинической больнице № 3 им. Кирова, их состояние стабильно.

Астраханский министр отравился хлором после эвакуации детей из бассейна
Общество
Алексей Спирин

О массовом отравлении хлором региональный МЧС сообщил утром 7 декабря. Его предельно допустимая концентрация в бассейне была многократно превышена.

Следствие завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно установлено, что сотрудники комплекса нарушили технологию очистки бассейна. Как пояснил руководитель регионального главка МЧС Алексей Мурзин, при работе с химикатами вместо необходимого по инструкции вещества добавили другое.

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При эвакуации детей из бассейна пострадал министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин. Он надышался ядовитыми парами и почувствовал себя плохо. Госпитализация министру не понадобилась, Спирин прошел восстановительные процедуры на рабочем месте.

хлор бассейн Астрахань Минздрав
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