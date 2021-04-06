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Глава Гидрометцентра посоветовал адаптироваться к изменениям климата

Изменения климата происходят постепенно и к ним необходимо адаптироваться. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на фоне сообщений о летней засухе в нескольких регионах России, сообщает «РИА Новости».

«Есть такое понятие — адаптация к изменениям климата. Это же не ядерная война, когда все — катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться», — пояснил Вильфанд.

В Гидрометцентре спрогнозировали летнюю засуху в нескольких регионах
Общество

В пример он привел Японию, где, по мнению синоптика, успешно адаптировали экономику к сложным климатическим. Вильфанд считает, что России следует идти по тому же пути.

Ранее синоптик сообщил, что регионам Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья может угрожать летняя засуха из-за дефицита влаги в почве. Он отметил, что в остальных регионах засуха пока не ожидается.

В марте Вильфанд говорил, что из-за изменений климата засухи в южных регионах России, в том числе и в Крыму, будут только усиливаться. Он уточнил, что глобальное потепление будет способствовать уменьшению количества осадков в южных регионах, а климат этих территорий будет приобретать еще более выраженный характер пустынь.

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В январе 2020 года правительство приняло национальный план Минэкономразвития по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года, в котором прописаны необходимые экономические и социальные меры, в том числе по использованию благоприятных возможностей, появившихся из-за изменений климата.

Роман Вильфанд Гидрометцентр России изменение климата
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