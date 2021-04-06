Глава Гидрометцентра посоветовал адаптироваться к изменениям климата

Изменения климата происходят постепенно и к ним необходимо адаптироваться. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на фоне сообщений о летней засухе в нескольких регионах России, сообщает «РИА Новости».

«Есть такое понятие — адаптация к изменениям климата. Это же не ядерная война, когда все — катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться», — пояснил Вильфанд.

В пример он привел Японию, где, по мнению синоптика, успешно адаптировали экономику к сложным климатическим. Вильфанд считает, что России следует идти по тому же пути.

Ранее синоптик сообщил, что регионам Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья может угрожать летняя засуха из-за дефицита влаги в почве. Он отметил, что в остальных регионах засуха пока не ожидается.