В Белоруссии запретили продажу корвалола и боярышника ночью

Министерство здравоохранения Белоруссии запретило аптекам продавать с 21:00 по 8:00 спиртосодержащие препараты. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Всего под запрет попали 21 лекарственное средство, среди них настойка боярышника, корвалол, элеутерококк, настойки пиона и женьшеня, муравьиный спирт, а также успокоительные и сердечные капли..

Газете «Комсомольская правда — Белоруссия» в Минздраве пояснили, что ограничения были введены на фоне участившихся случаев немедицинского применения этих средств.

В России в 2018 году правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию по цене ниже алкогольной. Правила продажи непищевых спиртосодержащих товаров — парфюмерии, средств личной гигиены, бытовой химии — с долей спирта выше 25% были ужесточены после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в конце 2016 — начале 2017 года. Тогда пострадали свыше ста человек, из них почти 80 умерли.