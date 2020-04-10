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Продюсер Харви Вайнштейн излечился от коронавируса

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам заключения за изнасилование и сексуальные домогательства, излечился от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на его представителя Джуду Энгелмайера.

«Его выпустили из медицинского изолятора», — сообщила представитель Вайнштейна.

По ее словам, заболевание у 68-летнего Вайнштейна проходило без проявления симптомов.

О том, что Вайнштейн заразился коронавирусом, стало известно 23 марта.  Положительный результат на COVID-19 подтвердили официальные представители тюрьмы  строгого режима Wende в городе Олден штата Нью-Йорк, где Вайнштейн отбывает наказание. 

11 марта суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. В конце февраля присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения из пяти предъявленных: в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании третьей степени. Обвинения в отношении Вайнштейна были основаны по большей части на показаниях участницы проекта «Подиум» Мириам Хейли и Джесики Манн. На судебном процессе выступили и другие женщины, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.

Скандал развернулся в 2017 году, и на фоне него продюсера уволили из собственной компании. Продюсер неоднократно отрицал выдвинутые против него обвинения.

Теги: Харви Вайнштейн, коронавирус
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