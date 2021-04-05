Россия бесплатно поставила Сьерра-Леоне мусоровозы и тесты на COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 76,61 (+0,53) Инвестиции, 13:13
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,4) Инвестиции, 13:13
Экс-чемпион ACA Рустам Керимов подписал новый контракт с организацией Спорт, 22:07 США потребовали от России объяснить «провокации» на границе с Украиной Политика, 21:51 В ангарах в Самарской области произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. м Общество, 21:44 Нефть Brent упала на 5% из-за Ирана, ОПЕК+ и коронавируса Инвестиции, 21:37 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 21:31 «Авангард» увеличил преимущество в серии против «Ак Барса» до двух побед Спорт, 21:30 Навального перевели в медсанчасть колонии Политика, 21:23 Россия бесплатно поставила Сьерра-Леоне мусоровозы и тесты на COVID Общество, 21:14 «Зенит» увеличил преимущество над «Спартаком» до четырех очков Спорт, 21:08 Умер бывший капитан ЦСКА Виктор Дородных Спорт, 20:55 Тихановская заявила о блокировке ее счета в белорусском банке Политика, 20:50 Джонсон заявил о «надежде» на международные поездки после 17 мая Общество, 20:46 Защитник ЦСКА досрочно завершил сезон из-за травмы Спорт, 20:43 Эрдоган поспорил с сотней отставных адмиралов о риске войны Политика, 20:27
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россия бесплатно поставила Сьерра-Леоне мусоровозы и тесты на COVID

Фото: Sally Hayden / Global Look Press
Фото: Sally Hayden / Global Look Press

Россия поставила Сьерра-Леоне 50 мусоровозов и 10 тыс. тестов на COVID-19. Об этом заявили в посольстве Сьерра-Леоне по итогам встречи посла страны Мохамеда Йонгаво с российским замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, передает «РИА Новости».

«Посол [Мохамед] Йонгаво выразил признательность его превосходительства [президента Джулиуса Маада] Био, правительства и народа Сьерра-Леоне Российской Федерации за поддержку в борьбе с COVID-19, а именно за предоставление 10 тыс. наборов для тестирования и 50 бесплатных мусоровозов», — сказали в диппредставительстве.

В «Векторе» начали изучать южноафриканский штамм COVID-19
Общество
Фото:James MacDonald / Bloomberg

Встреча Йонгаво и Богданова прошла 1 апреля. Они обсудили дальнейшее развитие двухсторонних отношений, а также подготовку к проведению саммита Россия — Африка в 2022 году.

В сентябре прошлого года российское правительство распорядилось выделить средства в фонд Всемирной продовольственной программы ООН. Деньги должны были пойти на гуманитарную помощь Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне и ЦАР. Сьерра-Леоне тогда были направлены $2 млн.

По данным министерства здравоохранения Сьерра-Леоне, в стране за последние сутки официально зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев за весь период пандемии — 3988. Выздоровели за это время 2824 человек, умерли — 79.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус Сьерра-Леоне мусоровозы
Материалы по теме
В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса
Общество
МИД Китая заявил о скупке богатыми странами 60% вакцин от коронавируса
Политика
Путин пожелал здоровья заболевшему COVID лидеру Аргентины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter