Россия бесплатно поставила Сьерра-Леоне мусоровозы и тесты на COVID

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Россия поставила Сьерра-Леоне 50 мусоровозов и 10 тыс. тестов на COVID-19. Об этом заявили в посольстве Сьерра-Леоне по итогам встречи посла страны Мохамеда Йонгаво с российским замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, передает «РИА Новости».

«Посол [Мохамед] Йонгаво выразил признательность его превосходительства [президента Джулиуса Маада] Био, правительства и народа Сьерра-Леоне Российской Федерации за поддержку в борьбе с COVID-19, а именно за предоставление 10 тыс. наборов для тестирования и 50 бесплатных мусоровозов», — сказали в диппредставительстве.

Встреча Йонгаво и Богданова прошла 1 апреля. Они обсудили дальнейшее развитие двухсторонних отношений, а также подготовку к проведению саммита Россия — Африка в 2022 году.

В сентябре прошлого года российское правительство распорядилось выделить средства в фонд Всемирной продовольственной программы ООН. Деньги должны были пойти на гуманитарную помощь Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне и ЦАР. Сьерра-Леоне тогда были направлены $2 млн.