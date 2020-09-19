Правительство выделит деньги на гуманитарную помощь странам Африки

Пакеты с едой сбрасывают с самолета, во время операции по выдаче продовольствия (Фото: Andreea Campeanu / Reuters)

Россия выделит средства в фонд Всемирной продовольственной программы ООН для гуманитарной помощи странам Африки. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Речь идет о Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской Республике (ЦАР).

В документе говорится, что данный шаг будет иметь позитивный политический и информационный эффект, укрепит двусторонние отношения с этими государствами, а также подтвердит статус России как ответственного донора гуманитарной деятельности.

«Принять проект распоряжения правительства России по данному вопросу», — говорится в решении кабмина.