Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве двух детей в Рыбинске Общество, 12:48 Правительство выделит деньги на гуманитарную помощь странам Африки Политика, 12:46 Как устроен хай-тек в мире финансов РБК и Refinitiv, 12:42 Грузинский политик назвал победу над «Динамо» местью России Спорт, 12:36 Инфекционист Минздрава исключил вторую волну COVID-19 осенью в России Общество, 12:33 Навальный сообщил о ходе восстановления после отравления Политика, 12:28 Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону Экономика, 12:11 РБК Pro: как изжить мошенничество в компаниях. Разбор The Economist Pro, 12:02 Акустические хакеры и камера вместо глаз: дайджест инноваций Экономика инноваций, 12:00  Суд арестовал бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Политика, 11:59 В США два человека погибли при стрельбе в штате Нью-Йорк Общество, 11:52 Майнинг биткоина в 2020 году: можно ли сейчас на нем заработать Крипто, 11:48 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 сентября Общество, 11:44 «Ротор» расторг контракт с третьим футболистом за полторы недели Спорт, 11:30
Политика ,  
0 

Правительство выделит деньги на гуманитарную помощь странам Африки

Пакеты с едой сбрасывают с самолета, во время операции по выдаче продовольствия
Пакеты с едой сбрасывают с самолета, во время операции по выдаче продовольствия (Фото: Andreea Campeanu / Reuters)

Россия выделит средства в фонд Всемирной продовольственной программы ООН для гуманитарной помощи странам Африки. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Речь идет о Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской Республике (ЦАР).

В документе говорится, что данный шаг будет иметь позитивный политический и информационный эффект, укрепит двусторонние отношения с этими государствами, а также подтвердит статус России как ответственного донора гуманитарной деятельности.

Россия включилась в борьбу за Африку
Политика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

«Принять проект распоряжения правительства России по данному вопросу», — говорится в решении кабмина.

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва направляет государствам Африканского континента гуманитарную помощь, поскольку на территории африканских стран существуют опасные инфекционные заболевания, которые не знают границ, и не только. В качестве примера он привел гуманитарные грузы, отправленные Россией в Зимбабве, Малави и Мозамбик после разрушительного циклона «Идай» в апреле.

правительство Россия гумпомощь Африка
Материалы по теме
Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки
Общество
Посольство сообщило о похищении россиян у берегов Африки
Общество
Пентагон увидел в России и Китае основные угрозы для США в Африке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter