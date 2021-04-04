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Сын бизнесмена назвал «простым ДТП» аварию с судьей

Фото:МВД России по Волгоградской области Фото:МВД России по Волгоградской области
Фото: МВД России по Волгоградской области

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сын бизнесмена Александра Малашкина Денис врезался в автомобиль судьи Дубовского районного суда Владимира Зобнина. Об этом, как передает «Волгоград Онлайн», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло днем 3 апреля.

Как сказано на сайте регионального МВД, авария произошла днем в 14:00 на 11 км автодороги «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба». 28-летний молодой человек управлял BMW X5m и врезался в Skoda Octavia.

«В результате ДТП 71-летняя женщина — пассажир автомашины Skoda Octavia с различными травмами доставлены в медучреждение», — рассказали в пресс-службе.

ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области

Издание взяло интервью у Дениса Малашкина. Он назвал произошедшее «простым ДТП». «Все, конечно, приукрашивают немного. Но мне без разницы. Говорят, что я мажор и все такое. Ну, дали мне в трубочку подуть — ну все же эту процедуру при ДТП проходят», — рассказал он. При этом молодой человек сообщил, что пострадавшая «ударилась головой и ногой».

Отец Дениса Малашкина Александр — владелец концерна по производству изделий из гипса «Волма», ресторанов и кафе.

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1 апреля на Садовом кольце произошло ДТП с участием блогера Эдварда Била. Он находился за рулем Audi RS6, выехал на полосу встречного движения и врезался в четыре автомобиля. В аварии серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, сейчас она находится в реанимации. Суд запретил Билу выходить из квартиры ночью, пользоваться телефоном и интернетом, а также садиться за руль.

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