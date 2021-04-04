Сын бизнесмена назвал «простым ДТП» аварию с судьей

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сын бизнесмена Александра Малашкина Денис врезался в автомобиль судьи Дубовского районного суда Владимира Зобнина. Об этом, как передает «Волгоград Онлайн», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло днем 3 апреля.

Как сказано на сайте регионального МВД, авария произошла днем в 14:00 на 11 км автодороги «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба». 28-летний молодой человек управлял BMW X5m и врезался в Skoda Octavia.

«В результате ДТП 71-летняя женщина — пассажир автомашины Skoda Octavia с различными травмами доставлены в медучреждение», — рассказали в пресс-службе.