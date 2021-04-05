В Тюмени сел самолет с отказавшим двигателем

Фото: Уральское СУТ СК РФ

В Тюменском аэропорту в штатном режиме совершил посадку самолет, у которого во время полета из ОАЭ отказал один из двигателей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту города Тюмени (Рощино) произвело вынужденную посадку воздушное судно Airbus А320, выполняющее рейс по маршруту Шарджа (ОАЭ) — Тюмень», — говорится в сообщении ведомства. Предварительной причиной незапланированной посадки стал отказ левого двигателя.

По данным управления, самолет возвращался после технического обслуживания. На борту воздушного судна находились два члена экипажа, никто не пострадал, сам самолет также не был поврежден.

Тюменская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

По данным ТАСС, самолет принадлежит авиакомпании «Ямал». РБК направил запрос в «Ямал».