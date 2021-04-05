В Красноярском крае отравились ученики Школы космонавтики

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В городе Железногорске Красноярского края одного ребенка госпитализировали после отравления в Школе космонавтики, где учатся одаренные дети, сообщило краевое управление Следственного комитета.

«Поступило сообщение об отравлении 11 школьников 8–11-х классов КГАОУ «Школа космонавтики» в Железногорске. В настоящее время один ребенок госпитализирован, остальным оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты Федерального медико-биологического агентства. Изымаются образцы пищи, берутся смывы с рук персонала, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего.

Как сообщила РБК заместитель директора по учебной работе Школы космонавтики Елена Кирьян, в восемь утра по местному времени (04:00 мск) в школьный медпункт обратились трое подростков с жалобами на недомогание, в десять утра — еще пять человек, несколько позже — еще четверо.

«Все обратившиеся с жалобами на расстройство ЖКТ учащиеся — всего 12 человек, ученики 10–11-х классов, — были направлены на осмотр к городскому инфекционисту в инфекционное отделение больницы. Диагноз всем поставлен «кишечная инфекция неизвестной этиологии легкой степени тяжести». На данный момент одна из пострадавших оставлена в больнице, так как продолжала жаловаться на боль в животе», — сообщила Кирьян РБК.