Кремль заявил об отсутствии решений по индексации пенсий работающим

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские власти пока не принимали решений насчет индексации пенсий работающим, пока специалисты только формируют свои предложения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Правительство активно занималось этой темой, есть разные соображения, кабинет министров их направлял на имя президента. Но вы знаете, что никаких решений здесь не принималось», — уточнил он.

Вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам предложил в октябре 2020 года руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. «С 2015 года не индексируется для работающих пенсионеров, это более 10 млн человек», — заявил он, указав, что в бюджете Минфина на 2021 год такая индексация не предусмотрена.