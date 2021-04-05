Песков оценил темпы роста желающих привиться от COVID-19 в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни РБК и Николаевские сыроварни, 12:57 В Дубае задержали россиянок за съемку в обнаженном виде Общество, 12:57 Сила шаблона: как быстро сверстать качественную презентацию за 6 шагов Pro, 12:43 «Ход королевы» и «Корона»: Гильдия актеров Америки объявила лауреатов Стиль, 12:41 Кейс: как обучить топ-менеджмент цифровой грамотности Экономика инноваций, 12:40  Группа ПИК приняла новую дивидендную политику Инвестиции, 12:36 Росреестр предложил упростить оформление земли под жилыми домами Недвижимость, 12:36 Песков оценил перспективы отношений с Украиной после новых санкций Политика, 12:31 MBA в Европе: почему стоит получать образование за границей РБК и Венский университет, 12:28 Песков оценил темпы роста желающих привиться от COVID-19 в России Общество, 12:23 Песков назвал осложняющий ситуацию в Донбассе фактор Политика, 12:18 Песков опроверг «блуждание» российских войск Политика, 12:17 Кремль назвал дату оглашения послания Путина Политика, 12:15 Кудрин допустил снижение уровня бедности вдвое раньше 2030 года Экономика, 12:08
Пандемия коронавируса ,  
0 

Песков оценил темпы роста желающих привиться от COVID-19 в России

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России растет число желающих привиться от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Достаточно быстрыми темпами растет количество желающих вакцинироваться», — отметил он. По словам Пескова, информационная кампания в СМИ стало более интенсивной, кроме того, появилось больше личных примерлв среди граждан.

«Чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», — пояснил представитель Кремля.

Голикова сообщила о «резко увеличившемся» числе желающих вакцинироваться
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России «количество желающих пройти вакцинацию резко увеличилось».

По прогнозу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), все желающие привиться от COVID-19 смогут сделать это до июня.

Читайте на РБК Pro
Марк Мэнсон — РБК Pro: «Миллениалам надо попрощаться со своими мечтами» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов Медитация для тех, кто не медитирует Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

Массовая вакцинация стартовала в стране 18 января. Она проходит на добровольной основе и бесплатна. К началу апреля вакцинировались 6,93 млн россиян (4,74% населения). Число зараженных коронавирусом в России, по последним данным, перевалило за 4,5 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

вакцинация коронавирус Дмитрий Песков
Материалы по теме
В Москве закрылся набор добровольцев для испытаний вакцины «Спутник Лайт»
Общество
Гинцбург отверг возможность влияния вакцины «Спутник V» на ДНК человека
Общество
Голикова сообщила о «резко увеличившемся» числе желающих вакцинироваться
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter