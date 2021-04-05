Песков оценил темпы роста желающих привиться от COVID-19 в России

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В России растет число желающих привиться от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Достаточно быстрыми темпами растет количество желающих вакцинироваться», — отметил он. По словам Пескова, информационная кампания в СМИ стало более интенсивной, кроме того, появилось больше личных примерлв среди граждан.

«Чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», — пояснил представитель Кремля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России «количество желающих пройти вакцинацию резко увеличилось».