Ущерб от действий главы департамента Минпромторга оценили в 31 млн руб.

Следственный комитет считает, что ущерб от действий арестованного директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского превышает 31 млн руб. Об этом сообщил РБК его адвокат Алексей Ануфриенко.

«Следствие считает, что превышение Серватинским должностных полномочий повлекло за собой причинение тяжких последствий, выразившихся в невозврате Минпромторгу России необоснованно перечисленной ООО «Исток» субсидии в размере более 31 млн рублей», — рассказал защитник.

Так, по мнению следствия, Серватинский, возглавляя департамент металлургии и стройматериалов Минпромторга, единолично принял решение о продолжении предоставления субсидии ООО «Исток» на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности. При этом, как считает СК, решение он принял несмотря на то, что подчиненные предупреждали его о выявленных нарушениях и беззаконности действий. Он также не принял никаких мер по возврату ранее перечисленных предприятию денежных средств.

Ануфриенко добавил, что Серватинский не признает вину и сотрудничает со следствием: он добровольно выдал средства связи, дал показания и принял участия в иных следственных действиях.

РБК направил запрос в пресс-службу СК России, но на момент публикации не получил ответ.