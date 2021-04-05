Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 11:30 Форум «Эндаументы 2021. Больше, чем деньги» пройдет в онлайн-формате Пресс-релиз, 11:29 МИД Китая заявил о скупке богатыми странами 60% вакцин от коронавируса Политика, 11:27 Ущерб от действий главы департамента Минпромторга оценили в 31 млн руб. Общество, 11:24 Чемодан без ручки: как избежать привязанности к бесполезным активам Pro, 11:24 Пожарная машина протаранила заправку после аварии с внедорожником. Видео Авто, 11:07 В России за сутки выявили менее 9 тыс. заразившихся коронавирусом Общество, 11:07 Росреестр предложил упростить «дачную амнистию» и сделать ее бессрочной Недвижимость, 11:05 В Москве закрылся набор добровольцев для испытаний вакцины «Спутник Лайт» Общество, 11:04 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 апреля Общество, 11:02 Какие исследования и осмотры важно проходить женщинам регулярно. Чек-лист РБК и Инвитро, 11:01 Единый мессенджер и «социальный индекс»: какими будут соцсети будущего Индустрия 4.0, 11:00  Что покажет российский кинобизнес в 2021 году Партнерский материал, 10:59 Задержание в Кисловодске подозреваемого в подготовке теракта. Видео Общество, 10:55
Общество ,  
0 

Ущерб от действий главы департамента Минпромторга оценили в 31 млн руб.

Следственный комитет считает, что ущерб от действий арестованного директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского превышает 31 млн руб. Об этом сообщил РБК его адвокат Алексей Ануфриенко.

«Следствие считает, что превышение Серватинским должностных полномочий повлекло за собой причинение тяжких последствий, выразившихся в невозврате Минпромторгу России необоснованно перечисленной ООО «Исток» субсидии в размере более 31 млн рублей», — рассказал защитник.

Так, по мнению следствия, Серватинский, возглавляя департамент металлургии и стройматериалов Минпромторга, единолично принял решение о продолжении предоставления субсидии ООО «Исток» на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности. При этом, как считает СК, решение он принял несмотря на то, что подчиненные предупреждали его о выявленных нарушениях и беззаконности действий. Он также не принял никаких мер по возврату ранее перечисленных предприятию денежных средств.

Ануфриенко добавил, что Серватинский не признает вину и сотрудничает со следствием: он добровольно выдал средства связи, дал показания и принял участия в иных следственных действиях.

РБК направил запрос в пресс-службу СК России, но на момент публикации не получил ответ.

Суд арестовал задержанного накануне главу департамента Минпромторга
Общество
Павел Серватинский (второй справа)

Павел Серватинский был задержан 1 апреля 2021 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Позже «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на следствие, что его подозревают в махинациях с бюджетными средствами, выданными в качестве субсидии на возмещении затрата компании «Исток» из Кабардино-Балкарии, которые организация якобы потратила на научно-исследовательскую деятельность, связанную с «приоритетными направлениями промышленности, в рамках комплексных инвестиционных проектов». Серватинский также лично подписал документы связанные с первым платежом в адрес компании на 13,5 млн руб., писала газета.

Читайте на РБК Pro
Марк Мэнсон — РБК Pro: «Миллениалам надо попрощаться со своими мечтами» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов Медитация для тех, кто не медитирует Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

Серватинский — третий сотрудник Минпромторга, задержанный в течении недели неделе. Ранее были арестованы специалисты департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Андрей Бандуров и Сослан Гериев. Сообщалось, что причиной задержания чиновников стала взятка в размере 600 тыс. руб., которую те предлагали предприятию из Санкт-Петербурга за получение лицензии на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники.

Минпромторг ущерб задержание
Материалы по теме
Суд арестовал задержанного накануне главу департамента Минпромторга
Общество
В Москве по делу о взятке задержали двух сотрудников Минпромторга
Общество
В Москве задержали главу департамента Минпромторга
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter