В Москве по делу о взятке задержали двух сотрудников Минпромторга

По неофициальной информации, взятку один из фигурантов дела попытался получить в машине возле здания министерства

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Двое сотрудников Минпромторга задержаны по подозрению в коррупции. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Факт пресечения противоправных действий сотрудниками управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ при содействии министерства РБК подтвердили в пресс-службе Минпромторга.

«Министерство считает неприемлемым любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жестко реагировать на любые попытки нарушения закона», — заявили в ведомстве.

По данным ТАСС, в коррупции подозреваются двое специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга, Андрей Бандуров и Сослан Гериев. Им предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК).

По данным «Коммерсанта», причиной задержания чиновников стал тот факт, что они предлагали предприятию из Санкт-Петербурга за взятку в размере 600 тыс. руб. получить лицензию на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники.

Утверждается, что разработка Гериева велась с конца прошлого года, а уже в ходе подготовки операции в поле зрения сотрудников ФСБ попал и Бандуров.

Задержали Гериева удалось с поличным в салоне его автомобиля BMW возле здания министерства в районе «Москва-Сити». Позже задержали и Бандурова.