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Общество ,  
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Суд арестовал задержанного накануне главу департамента Минпромторга

Павел Серватинский (второй справа)
Павел Серватинский (второй справа) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Хамовнический суд Москвы арестовал до 1 июня руководителя департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК России). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Серватинского задержали накануне. Как писала газета «Коммерсантъ», причиной стали субсидии компании «Исток» из Кабардино-Балкарии. По версии следствия, чиновник знал, что компания подала в министерство поддельные документы. Но заявку «Истока» решили удовлетворить, и Серватинский подписал с гендиректором компании-заявителя соглашение о выделении ей бюджетной субсидии в размере 50 млн руб.

В Москве задержали главу департамента Минпромторга
Общество
Павел Серватинский

О том, что поданные «Истоком» документы были поддельными, выяснили работники департамента Серватинского. В первую очередь речь шла о сокрытии факта задолженности по налогам. Они рассказали об этом чиновнику, однако тот проигнорировал сообщение своих сотрудников. Все финансовые документы, связанные с первым платежом в 13,5 млн руб., Серватинский подписал единолично, писала газета.

Серватинский — третий сотрудник Минпромторга, задержанный на этой неделе. Другие двое — специалисты департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Андрей Бандуров и Сослан Гериев. По данным «Коммерсанта», причиной задержания чиновников стало то, что они предлагали предприятию из Санкт-Петербурга за взятку в размере 600 тыс. руб. получить лицензию на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники.

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