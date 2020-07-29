В Забайкалье мужчина выстрелил в забравшегося на его автомобиль ребенка

Фото: Следственный комитет РФ

В поселке Приаргунск Забайкальского края мужчина выстрелил в девятилетнего ребенка, который забрался на его автомобиль, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным ведомства, мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника мужчины, проживающего по соседству. Хозяин автомобиля сделал ребенку замечание, после чего выстрелил в него из пневматической винтовки. Мальчика госпитализировали с проникающим пулевым ранением грудной клетки.

Стрелявшего задержали на 48 часов, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). В ходе обысков у мужчины была изъята пневматическая винтовка марки Hatsan.

Следователи опросили пострадавшего ребенка, его родителей и очевидцев, а также подозреваемого. Решается вопрос об аресте стрелявшего мужчины.