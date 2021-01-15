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В Москве ребенку выстрелили в голову из пневматического пистолета

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве ребенок получил ранение в голову из пневматического пистолета. Об этом РБК сообщили в столичном ГУ МВД России.

Согласно сообщению, информация о выстреле на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы поступила в 17:20.

«По предварительным данным, в ходе конфликта между подростками, один из них произвел выстрел, предположительно из пневматического пистолета, в направлении десятилетнего мальчика», — отметили в полиции.

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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Источник «Интерфакса» уточнил, что инцидент произошел в Чечерском проезде. Неизвестные, предположительно, вымогали деньги у мальчика. После того как он отказался отдать деньги, злоумышленники выстрелили ему в голову и живот. Благодаря зимней одежде ребенок не пострадал, добавил источник.

Москва пневматическое оружие ребенок стрельба новости
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