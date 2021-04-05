В Индонезии число жертв наводнений и оползней выросло до 55 человек

Фото: Antara Foto / Dok BPBD Flores Timur / Reuters

В результате начавшихся в воскресенье паводков и оползней в восточной части Индонезии погибли не меньше 55 человек. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB).

Более 40 человек числятся пропавшими без вести.

Стихийные бедствия также затронули соседнее островное государство Восточный Тимор, где наводнение затопило столицу Дили. По словам властей, как передает The Jakarta Post, в этой стране обнаружили 21 погибшего.

Издание отмечает, что оползни и наводнения являются характерным явлением для Индонезии в сезон дождей. Кроме того, по мнению экологов, бедствия часто вызваны вырубкой лесов.