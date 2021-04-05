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В Индонезии число жертв наводнений и оползней выросло до 55 человек

Фото: Antara Foto / Dok BPBD Flores Timur / Reuters
Фото: Antara Foto / Dok BPBD Flores Timur / Reuters

В результате начавшихся в воскресенье паводков и оползней в восточной части Индонезии погибли не меньше 55 человек. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB).

Более 40 человек числятся пропавшими без вести.

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Стихийные бедствия также затронули соседнее островное государство Восточный Тимор, где наводнение затопило столицу Дили. По словам властей, как передает The Jakarta Post, в этой стране обнаружили 21 погибшего.

Издание отмечает, что оползни и наводнения являются характерным явлением для Индонезии в сезон дождей. Кроме того, по мнению экологов, бедствия часто вызваны вырубкой лесов.

В январе 2020-го из-за начавшихся дождей и последовавшего наводнения в Индонезии погибли не менее 53 человек. Стихия накрыла столицу государства Джакарту и прилегающие районы, в том числе город-миллионник Бекаси. Более 400 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома.

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