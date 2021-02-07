Власти допустили гибель более 100 человек в результате наводнения в Индии

Видео: ChandanAzm / lapouce / Twitter

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От 100 до 150 человек могли погибнуть в результате наводнения в штате Уттаракханд на севере Индии. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на представителя местных властей.

Уровень воды в реке Дхаулиганге поднялся после схода ледника. Была повреждена строящаяся на реке электростанция. Как сообщает The Times of India, в результате наводнения могли погибнуть 150 рабочих, связь с ними потеряна.

В район, пострадавший от наводнения, направили несколько бригад спасателей. Власти эвакуируют людей.