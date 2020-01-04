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Число погибших при наводнении в Индонезии увеличилось до 53 человек

В результате наводнения, которое произошло из-за начавшихся 31 декабря дождей, погибли по меньшей мере 53 человека. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее было известно о 21 погибшем.

Стихия накрыла столицу государства Джакарту и прилегающие районы, в том числе город-миллионник Бекаси. Более 400 тыс. жителей покинули свои дома, один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

При этом в некоторых районах вода уже отступила, туда начали возвращаться жители. Государственная энергетическая компания PT Perusahaan Listrik Negara, по данным Bloomberg, восстановила электроснабжение на 95% территории, пострадавшей от наводнения. Однако некоторые районы Джакарты до сих пор остаются без света.

Международный аэропорт Джакарты также восстановил работу со 2 января.

Выпавшие в канун Нового года осадки стали самыми обильными за последние 24 года и достигли показателя 377 мм в день. Синоптики прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий еще на протяжении двух недель.

Власти Индонезии оценивают нанесенный стихией ущерб в $1,15 млрд, кроме того, экономисты не исключают скачка инфляции.

В середине ноября 2019 года из-за наводнения затоплено оказалось почти 80% территории Венеции. По словам губернатора области Венето Луки Дзайи, городу был нанесен «невообразимый ущерб». В центре были затоплены многие архитектурные памятники, в числе которых собор Святого Марка. Из-за непогоды уровень воды в Венеции достиг отметки в 187 см. В результате стихийного бедствия погибли два человека.

Теги: Индонезия, наводнение, жертвы
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