Число погибших при наводнении в Индонезии увеличилось до 53 человек

Число погибших при наводнении в Индонезии увеличилось до 53 человек

В результате наводнения, которое произошло из-за начавшихся 31 декабря дождей, погибли по меньшей мере 53 человека. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее было известно о 21 погибшем.

Стихия накрыла столицу государства Джакарту и прилегающие районы, в том числе город-миллионник Бекаси. Более 400 тыс. жителей покинули свои дома, один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

При этом в некоторых районах вода уже отступила, туда начали возвращаться жители. Государственная энергетическая компания PT Perusahaan Listrik Negara, по данным Bloomberg, восстановила электроснабжение на 95% территории, пострадавшей от наводнения. Однако некоторые районы Джакарты до сих пор остаются без света.

Международный аэропорт Джакарты также восстановил работу со 2 января.

Выпавшие в канун Нового года осадки стали самыми обильными за последние 24 года и достигли показателя 377 мм в день. Синоптики прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий еще на протяжении двух недель.