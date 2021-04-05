Российские вузы вдвое увеличат квоту для белорусских студентов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 11:30 Форум «Эндаументы 2021. Больше, чем деньги» пройдет в онлайн-формате Пресс-релиз, 11:29 МИД Китая заявил о скупке богатыми странами 60% вакцин от коронавируса Политика, 11:27 Ущерб от действий главы департамента Минпромторга оценили в 31 млн руб. Общество, 11:24 Чемодан без ручки: как избежать привязанности к бесполезным активам Pro, 11:24 Пожарная машина протаранила заправку после аварии с внедорожником. Видео Авто, 11:07 В России за сутки выявили менее 9 тыс. заразившихся коронавирусом Общество, 11:07 Росреестр предложил упростить «дачную амнистию» и сделать ее бессрочной Недвижимость, 11:05 В Москве закрылся набор добровольцев для испытаний вакцины «Спутник Лайт» Общество, 11:04 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 апреля Общество, 11:02 Какие исследования и осмотры важно проходить женщинам регулярно. Чек-лист РБК и Инвитро, 11:01 Единый мессенджер и «социальный индекс»: какими будут соцсети будущего Индустрия 4.0, 11:00  Что покажет российский кинобизнес в 2021 году Партнерский материал, 10:59 Задержание в Кисловодске подозреваемого в подготовке теракта. Видео Общество, 10:55
Общество ,  
0 

Российские вузы вдвое увеличат квоту для белорусских студентов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Квота правительства России на бесплатное обучение студентов из Белоруссии в российские вузы в 2021 году вырастет в два раза. Об этом рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передают «РИА Новости».

«В этом году будет 700 бюджетных мест, в два раза больше, чем в предыдущие годы», — рассказал министр.

Он сообщил, что белорусские абитуриенты при поступлении в российские вузы имеют такие же права, как и граждане России, они могут учиться в вузах, сдав ЕГЭ. Каждый год, по словам Фалькова, таким образом в Россию поступают несколько тысяч человек из Белоруссии.

Также в этом году, по его словам, ведомство рекомендовало российским вузам учитывать результаты централизованного тестирования, которое сдают выпускники белорусских школ по аналогии с ЕГЭ, и зачислять абитуриентов по его результатам на бюджетные места.

Фальков анонсировал появление из-за вируса «другого высшего образования»
Общество
Валерий Фальков

Ранее Фальков в интервью РБК рассказывал об увеличении числа бюджетных мест в российских вузах на 30 тыс., из которых 85% пришлось на регионы. По его словам, ведомство и далее намерено ежегодно расширять число бюджетных мест. «Каждый второй выпускник получит высшее образование бесплатно.Мне кажется, это беспрецедентная возможность», — говорил Фальков.

В июле 2020 года ректоры ведущих вузов России оценили систему образования в стране на фоне пандемии коронавируса. Они полагают, что существующая система временно справилась со «стресс-тестом», однако существующих цифровых возможностей вузов недостаточно для эффективной работы дистанционного формата.

Читайте на РБК Pro
Марк Мэнсон — РБК Pro: «Миллениалам надо попрощаться со своими мечтами» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов Медитация для тех, кто не медитирует Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз
Валерий Фальков бюджет Белоруссия вузы образование
Материалы по теме
Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России
Общество
«Стресс-тест» пандемии выявил главные недостатки российских вузов
Общество
Фальков ответил на опасения ученых из-за «железного занавеса» для науки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter