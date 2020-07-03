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«Стресс-тест» пандемии выявил главные недостатки российских вузов

По оценке ректоров ведущих вузов России, система высшего образования справилась со стресс-тестом пандемии коронавируса. Однако существующих цифровых возможности вузов недостаточно для эффективной работы дистанционного формата
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Несмотря на то что система высшего образования справилась со стресс-тестом во время коронавируса, пандемия проявила чрезмерные жесткость и негибкость образовательного процесса в вузах. Существующих возможностей университетов недостаточно для эффективного и удобного дистанционного формата обучения для студентов и преподавателей, к таким выводам в аналитическом докладе пришла рабочая группа, в которую вошли 13 ректоров российских вузов. В их числе ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор Московского педагогического университета Игорь Реморенко и другие.

Как готовился доклад

Аналитический доклад «Уроки стресс-теста. Вузы в условиях пандемии и после нее», разработанный по инициативе Минобрнауки, представляет экспертное мнение ректоров вузов о работе системы высшего образования в период пандемии и те «уроки» или задачи, которые должны решить вузы. Ректоры проанализировали^ как дистанционное обучение повлияло на студентов, преподавателей, справилась ли существующая университетская инфраструктура и система управления высшей школы с нагрузкой.

При его подготовке использовались результаты ранее опубликованных исследований НИУ ВШЭ, института РАНХиГС, Агентства стратегических инициатив (АСИ) и других.

Как пандемия повлияла на студентов

С переходом на дистанционный формат обучения во второй половине марта студенты были либо недостаточно проинформированы о новых требованиях, либо «просто потерялись» — в 15% вузов не существовало никакой системы электронной коммуникации со студентами. Авторы доклада отмечают, что в большинстве вузов также не были реализованы эффективные программы психологической помощи учащимся. Обострились и социальные вопросы, к примеру, возвращение значительного числа студентов домой потребовало оказания материальной помощи для покупки билетов.

Другой серьезной проблемой, по данным авторов доклада, стала массовая потеря студентами работы — у 40% учащихся снизились доходы.

Какие задачи нужно решить:

  • Исправить социальные и экономические различия студентов путем поддержки трудоустройства
  • Отсутствие дешевого образовательного кредита
  • Проработать вариант продолжения обучение для иностранных студентов, которые выехали за пределы России — шансы таких студентов вернуться к нормальному учебному процессу в сентябре этого года «неочевидны»

Как пандемия повлияла для преподавателей

Если в начале работы в новых условиях пандемии одной из трудностей был недостаточный уровень преподавателей по части методов ведения дистанционных занятий, то спустя два месяца 36% из них смогли добрать нужных компетенций. Преподаватели испытывали сложности с вовлеченностью студентов и опасались их «нечестного поведения» во время экзаменов.

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В сложной ситуации, говорится в докладе, оказались и те преподаватели, которым для обучения необходимо специальное оборудование. Впоследствии практически все вузы направили преподавателям методические рекомендации, во многих вузах студенты сами помогали педагогам «перейти в онлайн». Авторы доклада замечают, что определенная часть преподавателей имеет негативные установки в отношении онлайн-форматов обучения, которые практически не изменились за время работы на удаленке. Это связано с увеличившейся трудоемкостью, а также с неготовностью педагогов к эффективному использованию технологий.

Какие задачи нужно решить

  • Необходима массовая переподготовка, которая будет направлена не просто на «прохождение курса ПК»
  • Создать систему мотивации преподавателей, которые активно включаются в использование цифровых ресурсов
  • Необходимо формировать у педагогов представление не о полном переходе на онлайн-образование, а о внедрении элементов технологий, которые облегчат работу

Как изменился формат обучения из-за пандемии

Уже в марте выяснилось, что в каждом пятом вузе есть направления, к примеру, в области медицины, индустрии или творчества, курсы по которым не могут быть завершены в дистанционном формате. Занятия по таким курсам были либо отменены, либо перенесены на следующий учебный год.

Дистанционное образование было реализовано в одной из двух моделей: в большинстве вузов преподаватели читали лекции в формате вебинаров, повышали интерактивность процесса. В вузах, где отсутствовала цифровая образовательная среда, была использована преимущественно модель рассылки заданий и их последующая проверка через электронную почту. Еще в четверти (28%) образовательных программ были использованы онлайн-курсы, в том числе Coursera, «Открытое образование».

Переход на дистанционное обучение привел к активному внедрению вузами технологий прокторинга, то есть технологией наблюдения за процессом дистанционной сдачи студентом экзамена или защиты ВКР. Как отмечают ректоры, оказалось, что на российском рынке почти нет конкуренции среди поставщиков этой услуги, а имеющиеся чрезвычайно дороги.

Какие задачи нужно решить

  • Часть вузовской программы может быть реализована в очном формате вне университета
  • Создание свода методик и правил преподавания онлайн (цифровой дидактики)
  • С точки зрения цифровой инфраструктуры дистанционное обучение выявило серьезные трудности с обеспечением информационной безопасности. Необходимы решения, которые могут обеспечить такую безопасность

Что нужно решить в первую очередь

Для вузов в первую очередь важна разработка цифровой дидактики, говорит ректор Московского государственного педагогического университета Игорь Реморенко, один из авторов доклада. «В какой-то степени все вузы столкнулись с проблемой мотивации студентов, в этом смысле преподаватель должен грамотно построить онлайн-занятие, обратить внимание на психологическое состояние учащихся, не везде такие механизмы обучения существовали и были прописаны», — пояснил Ремеренко.

По мнению Реморенко, вузам необходимо также наладить систему прокторинга для использования ее во вступительной кампании в августе. «Это актуально для творческих специальностей, на актерских факультетах. Система должна помогать с работой с новыми абитуриентами», — сказал он.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: вузы, Министерство образования и науки, студенты, преподаватели ..., Ярослав Кузьминов, Владимир Мау
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