«Стресс-тест» пандемии выявил главные недостатки российских вузов

По оценке ректоров ведущих вузов России, система высшего образования справилась со стресс-тестом пандемии коронавируса. Однако существующих цифровых возможности вузов недостаточно для эффективной работы дистанционного формата

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Несмотря на то что система высшего образования справилась со стресс-тестом во время коронавируса, пандемия проявила чрезмерные жесткость и негибкость образовательного процесса в вузах. Существующих возможностей университетов недостаточно для эффективного и удобного дистанционного формата обучения для студентов и преподавателей, к таким выводам в аналитическом докладе пришла рабочая группа, в которую вошли 13 ректоров российских вузов. В их числе ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор Московского педагогического университета Игорь Реморенко и другие.

Как готовился доклад Аналитический доклад «Уроки стресс-теста. Вузы в условиях пандемии и после нее», разработанный по инициативе Минобрнауки, представляет экспертное мнение ректоров вузов о работе системы высшего образования в период пандемии и те «уроки» или задачи, которые должны решить вузы. Ректоры проанализировали^ как дистанционное обучение повлияло на студентов, преподавателей, справилась ли существующая университетская инфраструктура и система управления высшей школы с нагрузкой. При его подготовке использовались результаты ранее опубликованных исследований НИУ ВШЭ, института РАНХиГС, Агентства стратегических инициатив (АСИ) и других.

Как пандемия повлияла на студентов

С переходом на дистанционный формат обучения во второй половине марта студенты были либо недостаточно проинформированы о новых требованиях, либо «просто потерялись» — в 15% вузов не существовало никакой системы электронной коммуникации со студентами. Авторы доклада отмечают, что в большинстве вузов также не были реализованы эффективные программы психологической помощи учащимся. Обострились и социальные вопросы, к примеру, возвращение значительного числа студентов домой потребовало оказания материальной помощи для покупки билетов.

Другой серьезной проблемой, по данным авторов доклада, стала массовая потеря студентами работы — у 40% учащихся снизились доходы.