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В Черном море затонул сухогруз «Волго-Балт 179»

Спасатели сообщили, что при крушении шедшего под флагом Коморских островов судна погибли двое граждан Украины
Сухогруз «Волго-Балт 179»
Сухогруз «Волго-Балт 179» (Фото: Consulatulrus / VK)

Неподалеку от румынского порта Констанца потерпел крушение и затонул сухогруз «Волго-Балт 179», сообщает компания GSP Offshore. Принадлежащее компании судно GSP Falcon спасло с затонувшего сухогруза десять из 13 членов экипажа, двое моряков погибли, поиски еще одного продолжаются.

По данным GSP Offshore, экипаж «Волго-Балта 179» состоял из граждан Украины — 12 мужчин и одной женщины. Само судно, шедшее под флагом Коморских островов, по данным сайта Balticshipping.com, принадлежало украинской компании Seatrans из города Николаева.

В то же время румынское агентство новостей Agerpres назвало затонувший сухогруз российским. По данным агентства, для участия в спасении моряков в море выходило спасательное судно Artemis, высланное Агентством по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM).

По данным портала Marinetraffic.com, «Волго-Балт 179» вышел из Ростова-на-Дону 6 марта и направлялся в Констанцу. Румынский портал Playtech отмечает, что судно шло с грузом угля.

В Росморречфлоте сообщили РБК, что, по информации румынских спасательных служб, затонул сухогруз «Волго-Балт 179», владелец которого зарегистрирован в Эстонии, оно ходило под флагом Коморских островов. Представитель агентства уточнил, что инцидент произошел в зоне ответственности румынских береговых служб.

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«Волго-Балт 179» был построен в 1973 году в Чехословакии и относится к судам класса «река-море». Теплоходы типа «Волго-Балт» — это сухогрузные суда класса «река-море», имеющие четыре трюма с люковыми закрытиями, с баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.

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Евгений Калюков, Любовь Порываева
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