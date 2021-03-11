В Черном море затонул сухогруз «Волго-Балт 179»

Спасатели сообщили, что при крушении шедшего под флагом Коморских островов судна погибли двое граждан Украины

Сухогруз «Волго-Балт 179» (Фото: Consulatulrus / VK)

Неподалеку от румынского порта Констанца потерпел крушение и затонул сухогруз «Волго-Балт 179», сообщает компания GSP Offshore. Принадлежащее компании судно GSP Falcon спасло с затонувшего сухогруза десять из 13 членов экипажа, двое моряков погибли, поиски еще одного продолжаются.

По данным GSP Offshore, экипаж «Волго-Балта 179» состоял из граждан Украины — 12 мужчин и одной женщины. Само судно, шедшее под флагом Коморских островов, по данным сайта Balticshipping.com, принадлежало украинской компании Seatrans из города Николаева.

В то же время румынское агентство новостей Agerpres назвало затонувший сухогруз российским. По данным агентства, для участия в спасении моряков в море выходило спасательное судно Artemis, высланное Агентством по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM).

По данным портала Marinetraffic.com, «Волго-Балт 179» вышел из Ростова-на-Дону 6 марта и направлялся в Констанцу. Румынский портал Playtech отмечает, что судно шло с грузом угля.

В Росморречфлоте сообщили РБК, что, по информации румынских спасательных служб, затонул сухогруз «Волго-Балт 179», владелец которого зарегистрирован в Эстонии, оно ходило под флагом Коморских островов. Представитель агентства уточнил, что инцидент произошел в зоне ответственности румынских береговых служб.