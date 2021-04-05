В Минобороны оценили вероятность освобождения от призыва из-за COVID-19

Заболевание коронавирусной инфекцией не освобождает насовсем от призыва в армию, после лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен к службе. Об этом сообщил врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко, передает «РИА Новости».

«После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооруженные силы», — сказал Дацко.

Отвечая на вопрос о том, могут ли осложнения после коронавирусной инфекции стать основанием для полного освобождения от службы, Дацко отметил, что врачи научились оперативно лечить COVID-19 и предотвращать тяжелые осложнения. При этом он добавил, что пока неизвестно, как перенесенная инфекция повлияет на организм в долгосрочной перспективе.

«По мере того как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы», — отметил эксперт.