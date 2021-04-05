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В Минобороны оценили вероятность освобождения от призыва из-за COVID-19

Заболевание коронавирусной инфекцией не освобождает насовсем от призыва в армию, после лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен к службе. Об этом сообщил врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко, передает «РИА Новости».

«После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооруженные силы», — сказал Дацко.

Отвечая на вопрос о том, могут ли осложнения после коронавирусной инфекции стать основанием для полного освобождения от службы, Дацко отметил, что врачи научились оперативно лечить COVID-19 и предотвращать тяжелые осложнения. При этом он добавил, что пока неизвестно, как перенесенная инфекция повлияет на организм в долгосрочной перспективе.

«По мере того как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы», — отметил эксперт.

В России начался весенний призыв в армию
Политика
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Весенний призыв в армию начался в России с 1 апреля. Согласно указу президента страны, до 15 июля планируется призвать 134 650 человек. Службу будут проходить молодые люди от 18 до 27 лет.

Как рассказал представитель Генштаба, контр-адмирал Владимир Цимлянский, перед отправкой в войска всех призывников дважды протестируют на коронавирус: в муниципальном округе и в сборном пункте. Все помещения, в которых находятся призывники (пункты призыва, самолеты, поезда), будут проходить санитарную обработку. Торжественные мероприятия с присутствием ветеранов и близких родственников сведены к минимуму. Помимо этого, когда новобранцы окажутся в войсках, их посадят на двухнедельный карантин.

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Предыдущие весенний и осенний призыв в армию проходили на фоне пандемии COVID-19. В осеннюю кампанию были призваны 128 тыс. человек, а весеннюю — 135 тыс. человек. Тогда военкоматы переводили на усиленный противоэпидемический режим работы. Призывников не вызывали в военкоматы, беседы с ними проводились по телефону или видеосвязи. Также они сдавали тест на коронавирусную инфекцию.

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