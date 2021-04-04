На Украине сообщили о постепенном сокращении транзита газа через страну

«Газпром» постепенно сокращает транзит через Украину, написал в Facebook глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Макогон отметил, что после запуска газопровода «Турецкий поток» транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. Кроме того, с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через «Турецкий поток», добавил он.

Глава «Оператора ГТС» отметил, что сейчас на южном направлении транзит газа через Украину выполняется только в Молдавию. По его словам, если будет продолжение «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию, то «Газпром» переведет на этот газопровод и транзит в Венгрию.

«Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства «Северного потока 2», — написал Макогон.