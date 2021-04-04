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Бизнес ,  
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На Украине сообщили о постепенном сокращении транзита газа через страну

«Газпром» постепенно сокращает транзит через Украину, написал в Facebook глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Макогон отметил, что после запуска газопровода «Турецкий поток» транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. Кроме того, с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через «Турецкий поток», добавил он.

Глава «Оператора ГТС» отметил, что сейчас на южном направлении транзит газа через Украину выполняется только в Молдавию. По его словам, если будет продолжение «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию, то «Газпром» переведет на этот газопровод и транзит в Венгрию.

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Фото:Laszlo Balogh / Reuters

«Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства «Северного потока 2», — написал Макогон.

Он добавил, что транзит газа означает для Украины не только получение значительного дохода, но также «важный элемент энергетической и милитарной безопасности» страны.

Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет, до конца 2024 года. Общий объем транзита газа на этот период составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Договор заключен на условиях «качай или плати». Это значит, что в случае недопоставок «Газпром» все равно обязан оплачивать оговоренный объем.

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«Турецкий поток» состоит из двух ниток, его протяженность составляет 930 км. По первой нитке газ поставляется в Турцию, а по второй его должны поставлять в Европу через Болгарию, Сербию и Венгрию. Газопровод запустили в январе 2020 года.

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