Студенты еще шести стран смогут вернуться в Россию для обучения

Иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения. Соответствующее распоряжение отдано правительством, сообщает сайт Минобрнауки.

Въехать в Россию для обучения смогут граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой.

Ранее разрешение на въезд получили студенты из 25 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

Разрешение на въезд учащимся с теми странами, с которыми Россия имеет авиасообщение, было дано правительством 20 марта. О своем прибытии иностранные студенты должны уведомить университет по электронной почте не менее чем за десять дней. Также они должны дважды сдать тест на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции в России до получения результата второго теста.