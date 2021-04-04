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Пандемия коронавируса ,  
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Студенты еще шести стран смогут вернуться в Россию для обучения

Иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения. Соответствующее распоряжение отдано правительством, сообщает сайт Минобрнауки.

Въехать в Россию для обучения смогут граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой.

Правительство России разрешило въезд иностранных студентов из 25 стран
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Ранее разрешение на въезд получили студенты из 25 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

Разрешение на въезд учащимся с теми странами, с которыми Россия имеет авиасообщение, было дано правительством 20 марта. О своем прибытии иностранные студенты должны уведомить университет по электронной почте не менее чем за десять дней. Также они должны дважды сдать тест на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции в России до получения результата второго теста.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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