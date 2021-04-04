Папа римский назвал возмутительными войны во время пандемии коронавируса

Папа Римский Франциск (Фото: Filippo Monteforte / Reuters)

Папа римский Франциск в ходе традиционного пасхального послания назвал «возмутительным» тот факт, что вооруженные конфликты не закончились во время пандемии коронавируса, передает Vatican News.

По словам понтифика, слишком много войн и насилия терзают мир.

Он выразил надежду, что народ Ливана «найдет поддержку у международного сообщества» в эти трудные времена и что прекратятся столкновения в «любимой и раздираемой войной Сирии». Папа римский также указал на «оглушительное и возмутительное молчание» в отношении страданий людей в Йемене.

Обращаясь к этим странам, он призвал все вовлеченные стороны «взять на себя обязательство» положить конец этим конфликтам и позволить «измученным войной народам жить в мире».