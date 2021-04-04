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Пандемия коронавируса ,  
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Папа римский назвал возмутительными войны во время пандемии коронавируса

Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск (Фото: Filippo Monteforte / Reuters)

Папа римский Франциск в ходе традиционного пасхального послания назвал «возмутительным» тот факт, что вооруженные конфликты не закончились во время пандемии коронавируса, передает Vatican News.

По словам понтифика, слишком много войн и насилия терзают мир.

Он выразил надежду, что народ Ливана «найдет поддержку у международного сообщества» в эти трудные времена и что прекратятся столкновения в «любимой и раздираемой войной Сирии». Папа римский также указал на «оглушительное и возмутительное молчание» в отношении страданий людей в Йемене.

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Обращаясь к этим странам, он призвал все вовлеченные стороны «взять на себя обязательство» положить конец этим конфликтам и позволить «измученным войной народам жить в мире».

Папа римский также помолился, чтобы районы Нигерии и Мозамбика освободились от насилия и терроризма. Понтифик выразил надежду, что те, кто оказался в плену конфликтов на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, смогут вернуться к мирной жизни, а также что будет прекращена гонка вооружений.

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Он напомнил, что 4 апреля отмечается Международный день борьбы с противопехотными минами (Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. — РБК), и сказал, что эти «коварные и ужасные устройства» ежегодно убивают или калечат множество ни в чем не повинных людей.

Католики отмечают Пасху 4 апреля, праздники проходят в период с 1 по 5 апреля.

Ранее папа римский заявил, что мафиозные группы по всему миру используют пандемию коронавируса для собственного обогащения.

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