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Папа римский осудил наживающуюся на пандемии COVID-19 мафию

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Ibanez-Picciarella / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Мафиозные группы по всему миру используют пандемию коронавируса для собственного обогащения. Об этом в ходе своей проповеди заявил папа римский Франциск, передает Vatican News.

«Они меняют веру на идолопоклонничество», — сказала понтифик и призвал верующих вспомнить тех, кто пострадал от рук мафии. Сегодня в Италии день памяти жертв мафии.

Папа римский попросил не допустить безработицы после пандемии COVID-19
Общество
Папа римский Франциск

Ранее, высказываясь о пандемии, папа римский призвал не допустить безработицу после ее окончания. По его словам, для решения этой проблемы необходимо проявить «солидарность и креативность», понтифик призвал всех «политических и экономических лидеров» объединить усилия в этом вопросе.

Позже глава священного престола заявил, что пандемия доказала неэффективность рыночной экономики. «Хрупкость мировых систем перед лицом пандемии продемонстрировала, что не все можно решить с помощью свободы рынков», — сказал он. По его словам, современным политическим и экономическим институтам необходима реформа, поскольку страны совершено неспособны работать вместе.

Ватикан папа римский Франциск мафия
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