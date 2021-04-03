СМИ раскрыли личность нападавшего на полицейских у Капитолия

Нападавшим на сотрудников правоохранительных органов у здания Капитолия в Вашингтоне является житель штата Индиана Ноа Грин. Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным источников телеканала в правоохранительных органах, злоумышленнику было 25 лет. Как утверждает источник, Грин своей странице в Facebook высказывался в поддержку базирующемуся в США движению «Нация ислама» (основано в штате Мичиган в 1930 году, члены движения выступают за распространение ислама, за улучшение положения афроамериканцев).

Ранее мужчина на автомобиле сбил двух полицейских около здания Капитолия, после чего врезался в ограждение. Затем он вышел из автомобиля и напал с ножом на двух находившихся там полицейских. Один из них умер, второй госпитализирован с ранениями. По данным NBC, погибшим оказался Офицер Уильям Эванс. СNN пишет, что он служил в полиции Капитолия почти 18 лет. Самого нападавшего также отвезли в больницу. Позднее он скончался.

В полиции заявляли об отсутствии доказательств того, что происшедшее — теракт, передает Reuters. В то же время власти обещали проверить и эту версию. В ведомстве также отмечали, что в базах данных полиции нападавшего нет.