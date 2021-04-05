Работодатели назвали условия, при которых возьмут возрастных сотрудников

Большинство российских компаний считают их весомым плюсом большой опыт и обширные знания. Получить работу после 50 помогут готовность учиться новому или заинтересованность в долгосрочной занятости

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Большинство российских работодателей (63%) примут в штат соискателя старше 50 лет, если он обладает большим опытом и обширными профессиональными знаниями. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса по подбору персонала «Работу.ру» и НПФ Сбербанка.

Следующий по важности пункт для представителей российских компаний — готовность пожилых сотрудников обновлять свои навыки. Если кандидат старше 50 лет готов учиться и повышать свою квалификацию, его, в свою очередь, готовы обеспечить работой 42% опрошенных работодателей. Оплачивать обучение опытных работников недостающим знаниям согласны 43% респондентов.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. представителей российских компаний из всех регионов страны.

Среди участников исследования 41% заявил, что может взять на работу возрастного соискателя, если тот заинтересован в долгосрочной занятости. Принять его на работу также согласны 36% работодателей при условии, что кандидат знаком с современными технологиями. Около трети (34%) возьмут в штат соискателя 50+, если тот готов стать наставником для молодых сотрудников компании. 18% работодателей наймут соискателя, который раньше работал у конкурентов.