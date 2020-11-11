Опрос показал намерение почти половины россиян сменить работу в 2021 году

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Поменять работу в следующем году намерены 43% россиян, опрошенных сервисом «Работа.ру». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования.

Кроме того, 21% респондентов собирается устроиться в 2021 году на подработку. Больше половины участников опроса (58%) предполагают, что будущий год окажется для них тяжелым.

При этом 18% опрошенных хотят в 2021-м начать откладывать деньги на будущее, 14% запланировали крупную покупку — квартиру или автомобиль, а 11% — путешествие, о котором давно мечтали.

В опросе участвовали более 5 тыс. человек. Исследование проведено в ноябре.

По данным сервиса, 9% участников исследования собираются найти новое хобби, еще 9% — закрыть кредиты и ипотеки, избавиться от вредных привычек и завершить строительные работы в их жилище. 6% опрошенных хотят изучить иностранный язык, 6% — сесть на диету, 2% — завести домашнее животное.