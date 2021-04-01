В Туле в ДТП с автобусом психиатрической больницы пострадали 15 человек

В Туле в результате столкновения автобуса с двумя легковыми автомобилями пострадали более десяти человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

«Проводятся мероприятия по уточнению количества пострадавших. Предварительно, водитель автобуса почувствовал себя плохо во время движения, в связи с этим не справился с управлением и совершил столкновение с двумя легковушками», — пояснили в ведомстве.

Там также отметили, что у пострадавших повреждения разной степени тяжести, однако тяжелых нет. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области добавили, что пострадавших госпитализировали для осмотра.

По данным источника РБК в экстренных службах, всего известно о 14 пострадавших.