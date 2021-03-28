В Приморье один человек погиб в ДТП с автобусом

В городе Находка в Приморье один человек погиб при столкновении легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Авария произошла на улице Шоссейная в районе дома 115. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Toyota Mark X, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Автобус следовал из поселка Врангель в Находку. На момент ДТП в нем находились 45 несовершеннолетних в возрасте от семи до 16 лет и их сопровождающие. Дети направлялись на соревнования.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Его пассажира, 23-летнего мужчину, госпитализировали с переломом. Дети не пострадали. Полиция проводит проверку по факту ДТП.