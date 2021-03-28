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В Приморье один человек погиб в ДТП с автобусом

В городе Находка в Приморье один человек погиб при столкновении легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Авария произошла на улице Шоссейная в районе дома 115. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Toyota Mark X, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Автобус следовал из поселка Врангель в Находку. На момент ДТП в нем находились 45 несовершеннолетних в возрасте от семи до 16 лет и их сопровождающие. Дети направлялись на соревнования.

Два человека погибли в ДТП со врезавшимся в дерево автомобилем в Приморье
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В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Его пассажира, 23-летнего мужчину, госпитализировали с переломом. Дети не пострадали. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее в Приморье в результате ДТП погибли два человека, еще шестеро пострадали. Водитель автомобиля Honda CRV не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. Несовместимые с жизнью травмы получили водитель 1959 года рождения и пассажир 2000 года рождения. Пострадали остальные пассажиры в возрасте от 17 до 25 лет.

Приморье ДТП Находка автобус
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