Выходец из России возглавил проект беспилотников Google

Выходец из России Дмитрий Долгов стал соруководителем Waymo. Это дочерняя компания владеющего Google холдинга Alphabet, которая разрабатывает беспилотные автомобили. О кадровых перестановках говорится на сайте Waymo.

«После пяти с половиной лет руководства этой командой я решил отказаться от своей должности генерального директора Waymo. <...> Два выдающихся лидера, Дмитрий Долгов и Текедра Мавакана, возглавят компанию Waymo в качестве со-генеральных директоров», — сообщил бывший глава компании Джон Крафчик.

По его словам, Мавакана и Долгов ранее занимали в Waymo посты главного операционного директора и технического директора соответственно. Крафчик отметил, что у них есть необходимые навыки и опыт, кроме того, они пользуются доверием компании и всего холдинга. Сам Крафчик будет сотрудничать с Waymo на позиции советника.