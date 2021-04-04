Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 02 апр, 12:59
СМИ узнали о галлюцинациях и паранойе у сбившего полицейских у Капитолия Общество, 08:03 Каждый третий россиянин заявил о боязни одиночества Общество, 08:00 На сахалинском озере под лед провалился снегоход с детьми Общество, 07:21 Эксперты ответили на сообщения об «эпидемии половой инфекции» в России Общество, 07:00 В аэропорту Красноярска экстренно сел самолет из Токио Общество, 06:59 В Хабаровском крае 4 человека госпитализировали после ДТП с автобусом Общество, 06:47 Выходец из России возглавил проект беспилотников Google Технологии и медиа, 06:31 Во Флориде объявили ЧП из-за угрозы разлива токсичной воды Общество, 06:04 Завод в США остановит производство вакцины AstraZeneca после ошибки Общество, 05:38 МВД сообщило о разработке облегчающего легализацию мигрантов закона Общество, 05:18 В Кургане потушили открытое горение на пилораме Общество, 04:50 Редкий картридж Super Mario Bros. стал самой дорогой видеоигрой в истории Общество, 04:26 Кравчук выдвинул ультиматум для переговоров по Донбассу Политика, 03:32 Бывший наследный принц Иордании подтвердил свой домашний арест Политика, 03:17
Технологии и медиа ,  
0 

Выходец из России возглавил проект беспилотников Google

Выходец из России Дмитрий Долгов стал соруководителем Waymo. Это дочерняя компания владеющего Google холдинга Alphabet, которая разрабатывает беспилотные автомобили. О кадровых перестановках говорится на сайте Waymo.

«После пяти с половиной лет руководства этой командой я решил отказаться от своей должности генерального директора Waymo. <...> Два выдающихся лидера, Дмитрий Долгов и Текедра Мавакана, возглавят компанию Waymo в качестве со-генеральных директоров», — сообщил бывший глава компании Джон Крафчик.

Беспилотный автомобиль Apple впервые попал в аварию
Технологии и медиа
Фото:Mark Lennihan / AP

По его словам, Мавакана и Долгов ранее занимали в Waymo посты главного операционного директора и технического директора соответственно. Крафчик отметил, что у них есть необходимые навыки и опыт, кроме того, они пользуются доверием компании и всего холдинга. Сам Крафчик будет сотрудничать с Waymo на позиции советника.

Как пишет Forbes со ссылкой на LinkedIn, Долгов окончил магистратуру Московского физико-технического института в 2000 году, получил степень доктора в Мичиганском университете в 2006-ом. Долгов присоединился к проекту Google по разработке беспилотников, еще когда проект не существовал как отдельная компания, в 2009 году. Waymo создали в 2016-ом, тогда же Долгов стал ее техническим директором.

В феврале источники Bloomberg сообщили, что американская компания Apple приостановила переговоры с Hyundai Motor и Kia Motors о создании электромобилей. Причина не уточнялась. Собеседники агентства заявили, что Apple обсуждала аналогичные планы не только с южнокорейскими производителями, но и с другими компаниями.

Читайте на РБК Pro
«Вы нам не подходите». Как эффективно спорить на собеседовании Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: в России создали «налоговую для богатых». Что будет с офшорами Можно ли законно проверить персонал на детекторе лжи — советы юриста
Google беспилотники
Материалы по теме
СМИ узнали о заморозке переговоров Apple с Hyundai об электромобилях
Технологии и медиа
Беспилотный автомобиль Apple впервые попал в аварию
Технологии и медиа
Uber освободят от ответственности по смертельному ДТП с беспилотником
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter